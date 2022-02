Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Deutsche Bahn in NRW: Jugendliche schmeißen Steine auf Gleis – ICE kann nicht mehr bremsen!

Ungeheuerlicher Vorfall am Freitagabend in NRW. Jugendliche legten mehrere Steine sowie eine Absperrbake auf die Gleise der Deutschen Bahn in Rheda-Wiedenbrück.

Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Ausmaß der Schäden am Zug der Deutschen Bahn sollte am nächstgelegenen Bahnhof in NRW sichtbar werden.

Deutsche Bahn in NRW: ICE zu Nothalt gezwungen

Der Lokführer des ICE hatte keine Chance zu bremsen, als er mit über 200 km/h über die Hindernisse auf den Gleisen rauschte.

Am Bahnhof Oelde stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Schäden an der Lauffläche der ersten Drehgestelle fest. Die gute Nachricht: Der ICE konnte trotzdem weiterfahren. Die schlechte: Um kein Risiko einzugehen, durfte der Lokführer nicht schneller als 120 km/h mehr fahren.

Ein ICE der Deutschen Bahn in NRW war nach dem Vorfall beschädigt. (Symbolbild) Foto: Thomas Imo / dpa

-------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-------------------------

Dementsprechend bedient waren die Reisenden. Doch der Fall hätte weitaus schlimmer ausgehen können.

Steine auf Gleisen der Deutschen Bahn in NRW – Polizei schnappt Jugendliche

Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, als die Jugendlichen sich an den Gleisen herumgetrieben hatten: „Ein elektrisch betriebener Zug ist selbst mit über 200 Km/h für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt“, erklärte die Polizei die Gefahr, in die sich die Verursacher begeben hatten.

Den beiden Jugendlichen kamen die Beamten auf die Spur, nachdem sie in der Nähe des Tatorts zwei Fahrräder entdeckten. Von den Besitzern fehlte erst jede Spur.

Als die Beweisaufnahme beendet war, legten sich Einsatzkräfte auf die Lauer. Nach kurzer Zeit kamen die Jugendlichen dann wieder und schwangen sich auf ihre Fahrräder.

-------------------------

Weitere Meldungen aus NRW:

Hund in NRW: Besitzer hält Welpen in Karton auf Balkon – DAS ist seine absurde Begründung

Mülheim: Feuer überrascht Anwohner ++ Nachbarn bringen sich in Lebensgefahr ++ „Lage sehr dramatisch“ ++

Gelsenkirchen: Mädchen (12) will nur fremden Mann helfen – furchtbar, was er mit ihr macht

-------------------------

Die Polizisten hechteten hinterher und konnten die beiden 14-jährigen Jungen aus Rheda-Wiedenbrück stellen. Sie gaben spontan alles zu und müssen sich nun auf ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr einstellen. Außerdem wurden ihre Eltern informiert.

Für die Dauer der Ermittlungen musste die Strecke für rund 45 Minuten gesperrt werden. Davon waren insgesamt acht Züge betroffen. (ak)