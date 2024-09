Deutsche Bahn in NRW: Wegen Blitzschlag! Riesenärger für Pendler

Das Unwetter der letzten Tage hat auch der Deutschen Bahn in NRW zugesetzt! Bei einem Gewitter am Dienstagabend (3. September) schlug ein Blitz bei Soest in die Infrastruktur der Deutschen Bahn ein. Die Folge: Die Bahnverbindung zwischen Hannover, Köln und Düsseldorf ist gestört!

Pendler müssen ganz stark sein, denn Fernzüge können in beiden Richtungen nur noch mit teilweise starken Verspätungen fahren. Die Reparatur des Schadens zieht sich mindestens bis Donnerstag (5. September) hin – einmal mehr brauchen also Kunden der Deutschen Bahn in NRW Nerven aus Stahl…

Deutsche Bahn in NRW: Blitzschlag! Riesenärger für Pendler

Die Strecke ist deshalb kritisch, weil sie Auswirkungen auf den Ost-West-Fernverkehr zwischen Köln, Hannover und sogar nach Berlin hat. In einem Schalthaus gab es laut Deutscher Bahn einen Brand, nachdem dort ein Blitz eingeschlagen war. Die Konsequenzen sind weiterhin anhaltende Stellwerksstörungen, der Abschnitt zwischen Soest und Hamm ist sogar komplett gesperrt.

Einige ICE, die von NRW aus auch durch Niedersachsen rollen, fallen ersatzlos aus. Alle anderen, die immerhin fahren können, sind mit Verspätungen unterwegs. Der Grund: Sie müssen zwischen Hannover und Hamm in beiden Richtungen umgeleitet werden. Es gibt aber ein Trostpflaster, denn wegen des dichten Schienennetzes im Ruhrgebiet gibt es mehrere Ausweichstrecken.

Ausfälle und Verspätungen beim ICE

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass sich die Reparaturarbeiten am Stellwerk in Soest noch längere Zeit hinziehen, die Probleme bis dahin entsprechend bleiben. Laut DB soll die Störung „voraussichtlich bis zum Tagesende am Donnerstag, 5. September, erfolgen“. Konkreter wird das Pannen-Unternehmen nicht.

Fahrgäste sollen vor Antritt ihrer Fahrt nochmal in die DB-App schauen, um aktuelle Änderungen einzusehen. Konkret betroffen sind einzelne ICE-Verbindungen von Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Hannover und Berlin. Außerdem noch die von Stuttgart über Köln und Hannover nach Magdeburg und Berlin sowie die IC-Verbindung von Köln über Hamm, Kassel und Eisenach.