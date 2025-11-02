Deutsche Bahn stellt NRW-Linie ein – was bald auf Pendler zukommt

Das Ende des Intercity 34 (IC 34) zwischen Dortmund und Dillenburg rückt näher – und das schneller als gedacht. Eigentlich sollte die Linie erst ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 aus dem Fahrplan im NRW-Streckennetz verschwinden. Doch umfangreiche Bauarbeiten könnten das Aus schon auf Juli vorverlegen.

Ja, lieber Leser, du hast das richtig verstanden: Die Deutsche Bahn könnte tatsächlich ausnahmsweise mal ein Ziel schneller erreichen als ursprünglich geplant.

Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen im NRW-Bahnverkehr

So soll der Betrieb des IC 34 bereits Mitte 2026 komplett eingestellt werden, wie der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mitteilt. Grund dafür sind elf große Baumaßnahmen auf der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Hagen und Siegen. Über 183 Arbeitstage hinweg will die Bahn Gleise, Brücken, Oberleitungen und Tunnel modernisieren, was den Intercity-Verkehr unmöglich mache.

Ein Bahnsprecher erklärte gegenüber „Ruhr24“: „Ab 11. Juli 2026 stehen keine Kapazitäten für die Züge der Intercity-Linie 34 zur Verfügung.“ Neben den Bauarbeiten führen auch schwache Fahrgastzahlen zur Einstellung der Linie. Der Zug sei laut Deutsche Bahn im Schnitt mit weniger als 100 Passagieren pro Fahrt besetzt gewesen.

NRW verliert wichtige Intercity-Verbindung

Der IC 34 war bislang integraler Teil der Verbindung zwischen Dortmund und dem Siegerland. Nun müssen die Nahverkehrszüge RB 91 und RE 34 die Lücke füllen. Während der Bauarbeiten im Jahr 2026 plant die Bahn darüber hinaus den Einsatz von Ersatzbussen, um die Mobilität in NRW zu sichern.

Ab Dezember 2026 soll schließlich der überarbeitete RE 34 dauerhaft im Stundentakt zwischen Dortmund und dem Siegerland fahren. Laut dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) übernimmt dann die WestfalenBahn den Betrieb. Schon jetzt läuft der Dortmund-Siegerland-Express im Wechsel mit dem IC.