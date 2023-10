Deutsche Bahn in NRW: Wende um wichtige Streckensperrung – Pendler müssen das beachten!

Verspätungen und Zugausfälle – bei der Deutschen Bahn in NRW ist man ja einiges gewohnt. Doch für eine Großbaustelle, die eine wichtige Strecke lahmlegt, kann sie wirklich nichts. Die Autobahn GmbH des Bundes erneuerte im Rahmen des Projekts „Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg“ auch die Brücke, die die A3 über die Bahntrasse führt.

Weil auch Abbrucharbeiten auf dem Plan standen, mussten die darunter liegenden Gleise ALLER Strecken in Richtung Oberhausen und Mülheim aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Seit dem 29. September fahren zwischen Mülheim Hbf und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf keine Regios der Deutschen Bahn in NRW. Bei allen Linien gibt es Umleitungen und Ausfälle, es fährt Schienenersatzverkehr (hier mehr dazu). Jetzt gibt es eine spektakuläre Wende!

Deutsche Bahn in NRW: Wende um wichtige Streckensperrung

Die Zwangspause hat die Deutsche Bahn in NRW auch für eigene Arbeiten genutzt. Logisch, kann man da ja nicht wegen der Großbaustelle durchfahren. Konkret gab es Arbeiten an den Oberleitungen, an Kabel-Tiefbauarbeiten und an Lärmschutzwänden.

Außerdem sollten zwischen Duisburg und Düsseldorf erste Arbeiten für eine neue Bedienzentrale des elektronischen Stellwerks Düsseldorf durchgeführt werden. Ursprünglich sollte das alles bis Freitag (13. Oktober) durch sein. Darauf hoffen vor allem Pendler. Und tatsächlich: Wie DER WESTEN von der Deutschen Bahn erfuhr, gibt es keine Verzögerungen auf der Baustelle.

Mehr News:

Heißt also im Klartext: Ab Samstag (14. Oktober) ist es vorbei mit dem Schienenersatzverkehr, die Strecke kann wieder wie gewohnt durch Regio-Züge befahren werden! Also, liebe leidgeplagten Pendler: Wenn es am Montag wieder zur Arbeit geht, seid ihr sicherlich schneller durch. Und spart euch neben Zeit auch Energie und Nerven…