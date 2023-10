Deutsche Bahn in NRW: Baustelle! Und wieder brauchen Pendler starke Nerven

Der Baustellen-Irrsinn hört einfach nicht auf – jetzt ist er einmal mehr in NRW angekommen! Erst jetzt sind die krassen Fahrplanänderungen, Gleiswechsel und Schienenersatzverkehr-Eskapaden rund um die Großbaustelle der Brücke Kaiserberg in Duisburg überstanden (mehr hier).

Doch schon müssen sich Pendler wieder in Geduld üben, brauchen starke Nerven. Denn die Deutsche Bahn will in NRW die Baustellen in Duisburg und Düsseldorf bündeln. Heißt im Klartext: Der Verzögerungsspuk geht von vorne los…

Deutsche Bahn in NRW: Baustelle!

Ab Freitagabend (13. Oktober), 21 Uhr, finden Bauarbeiten am Hauptbahnhof Duisburg und an der S-Bahn-Station Düsseldorf-Unterrath statt. Die Bahn will vorbereitende Arbeiten durchführen, die das Gebäude an der Station Düsseldorf-Wehrhahn betreffen. Es wird nicht mehr benötigt, kann also weg.

Die Bauteams sollen u.a. eine Wand zum Schutz der Oberleitung errichten, außerdem werden die Bahnsteigarbeiten am Hbf Duisburg fortgesetzt. Und diese Arbeiten wirken sich auf den S-Bahn-Verkehr zwischen Duisburg und Düsseldorf aus! Die Züge der S1 fahren von Freitag bis Sonntag sowie am 26./27. Oktober jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr nicht. Stattdessen gibt es Busse.

Und wieder brauchen Pendler starke Nerven

Von Samstag (14. Oktober) bis Freitag (27. Oktober) entfallen jeweils von 4.30 Uhr bis 22.15 Uhr die Haltestationen Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf komplett. Zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Unterrath werden Busse eingesetzt. Von Montag (16. Oktober) bis Mittwoch (25. Oktober) entfallen jeweils von 0.30 Uhr bis 4 Uhr sowie von 21 Uhr bis 0 Uhr die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf.

In Fahrtrichtung Dortmund entfallen zudem die Halte Duisburg-Buchholz und Duisburg-Schlenk. Zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Unterrath sowie zwischen Duisburg-Buchholz und Duisburg Hbf Busse. Dabei bleibt es aber nicht. Denn am Donnerstag (19. Oktober), 21 Uhr, bis Freitag (20. Oktober), 2.05 Uhr, entfallen die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf sowie Angermund und Duisburg-Rahm. Zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Duisburg fahren Busse.

Auf den Linien S6 und S11 entfallen im gesamten Bauzeitraum die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo und Derendorf. Auf der Linie S6 kommt es zudem zu Ausfällen der Halte Düsseldorf-Rath-Mitte und Düsseldorf-Rath. Es fahren Busse zwischen Düsseldorf Hbf und Ratingen-Ost/Düsseldorf-Unterrath.