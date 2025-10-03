Nach Anschlag auf Deutsche Bahn in NRW – erst einen Monat später zeigt sich das ganze Ausmaß

Fast jeder zweite Fernzug der Deutschen Bahn kam im September zu spät. Die Pünktlichkeitsquote sackte auf mickrige 55,3 Prozent ab. Besonders Vorfälle wie die Sabotage in NRW oder Vandalismus machten dem Konzern schwer zu schaffen. Das ursprüngliche Ziel für 2023 hat die Bahn längst aus den Augen verloren.

Als verspätet zählt ein Zug, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät ist – Zugausfälle werden hier nicht berücksichtigt. Eine genauere Messung liefert die sogenannte Reisendenpünktlichkeit. Sie lag im September mit 61,9 Prozent ebenfalls weit hinter den Vorgaben. Fahrgäste brauchten starke Nerven.

Sabotageakte treffen Deutsche Bahn in NRW hart

Vor allem in NRW sorgten Sabotageakte für Chaos. In der zweiten Septemberhälfte beeinträchtigte ein durchtrenntes Kabel die wichtige Strecke zwischen Düsseldorf und Köln (>>hier mehr dazu). Auch Brandanschläge setzten der Bahn zu. Bei Hannover führte ein Angriff auf ein Stellwerk zu massiven Verspätungen und zahlreichen Zugausfällen.

Betroffen waren Zehntausende Passagiere und Hunderte Fernzüge. Neben diesen Angriffen belasten auch die zahlreichen Baustellen auf vielbefahrenen Strecken den Bahnverkehr. Pünktlich am Ziel anzukommen, bleibt in solchen Fällen oft ein Glücksspiel – besonders für Pendler und Vielfahrer innerhalb von NRW.

Ziele der Deutschen Bahn in NRW unerreichbar

Die Deutsche Bahn in NRW gibt sich trotz allem optimistisch, musste 2023 aber wichtige Ziele aufgeben. Geplante Pünktlichkeitsquoten von 65 bis 70 Prozent rücken in weite Ferne. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder betonte zuletzt, die Bahn müsse realistischere Vorgaben machen.

Eine Pünktlichkeit von mindestens 70 Prozent soll nun erst Ende 2029 erreicht werden. Für die Deutsche Bahn in NRW bleibt dies eine Herausforderung. Sabotage, ein hoher Sanierungsbedarf und unzählige Baustellen stellen den Konzern vor enorme logistische Probleme. Besserung scheint aktuell nicht in Sicht. (mit dpa)