Bahn-Chaos in NRW: Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lahmgelegt – aus einem ungewöhnlichen Grund

Düsseldorf. Der Sturm am Sonntag hält weiter an. Nachdem mehrere Karnevalsumzüge abgesagt worden sind wegen des anhaltenden Windes, ist nun auch ein Bahn-Chaos in NRW ausgebrochen. So musste die Deutsche Bahn ihren Verkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg einstellen.

Grund ist eine Gefahr durch eine Baustelle neben der Strecke, wie die Deutsche Bahn bestätigte.

Bahn-Chaos in NRW: Sturm legt Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lahm

So hat der Sturm im Stadtteil Wehrhahn einen Kran in direkter Gleisnähe so gedreht, dass dieser sich in einem anderen Kran verfangen hat. Dieser zweite Kran droht nun auf die Gleise zu stürzen. Deswegen wurde die Strecke aus Sicherheitsgründen vorläufig gesperrt.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Sperrung noch bis in den Abend andauert. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um den Kran zu sichern.

Die Züge des Nahverkehrs werden umgeleitet, es kann zu massiven Verspätungen kommen. Es sind alle Verbindungen zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen betroffen.

Auch andere Strecken sind zeitweise wegen des heftigen Sturms gesperrt worden oder sind es noch. Unter anderem liegt ein Baum auf der Strecke zwischen Bochum-Dahlhausen und Hattingen, was dazu führt, dass die S3 nur eingeschränkt fährt.

Bäume auf Gleisen behindern den Bahnverkehr

Außerdem ist der RE4 ab Mönchengladbach Richtung Aachen betroffen. Die Deutsche Bahn schreibt, dass es zu Teilausfällen kommt wegen des Unwetters. Und auch zwischen Dortmund und Witten liegt ein Baum im Gleis, wodurch die Strecke vorläufig gesperrt werden muss.

Alle Infos zu den aktuellen Streckensperrungen erhältst du bei der Deutschen Bahn oder hier. (fb)