Deutsche Bahn: Großer NRW-Bahnhof bleibt für einen Tag dicht – Pendler brauchen starke Nerven

Seitdem das Deutschlandticket am 1. Mai an den Start ging, haben sich Millionen Pendler dazu entschlossen, auf Bahnen und Busse der Deutschen Bahn umzusteigen. Denn per Günstig-Tarif lässt sich quer durchs Land für 49 Euro reisen. Doch zum Monatswechsel kam jetzt schon ein nerviges Problem auf die Nutzer zu, dass einige ratlos machte. Denn plötzlich war das Ticket einfach aus der App verschwunden (hier alle Infos).

Aber das soll in NRW nicht das einzige Problem bleiben, dass jetzt unter anderem auf Kunden der Deutschen Bahn zukommt. Denn ein großer NRW-Bahnhof muss plötzlich dicht gemacht werden. Zwar dauert die Sperrung nur einen Tag an. Millionen von Pendler wird sie dennoch ins Chaos stürzen.

Deutsche Bahn in NRW auf Umwegen

Beim großen und hoch frequentierten NRW-Bahnhof handelt es sich um den Hauptbahnhof Köln. Am nächsten Samstag (17. Juni) können die Gleise 1 bis 9 in der Zeit von 6 bis 18 Uhr nicht vom Regional- und Fernverkehr angefahren werden. Der Grund: Es müssen umfangreiche Bauarbeiten für das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) vorgenommen werden. Das gilt auch für den Regionalexpress RE 7, der bei abweichenden Ankunft- und Abfahrtzeiten an den Gleisen 10 und 11 halten wird.

Das neue ESTW soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen, berichtet „report-k.de“. Bereits in Betrieb ist seit Ende 2021 das ESTW für die S-Bahnen. Und hier liegt auch das große „Aber“ an der Sperrung versteckt: Die S-Bahnen und der RB 25 halten regulär auch am Kölner Hauptbahnhof.

Für die Modernisierung des NRW-Bahnhofs werden bis Ende 2025 voraussichtlich 150 Kilometer Kabel verlegt. Außerdem werden 200 neue Signale sowie zehn neue Signalausleger und -brücken aufgestellt. Dazu müssen fünf neue Weichen eingebaut werden. Davon wurde bis jetzt nur ein Bruchteil eingesetzt.

Fern- und Regionalverkehr wird umgeleitet

Doch müssen Pendler damit rechnen, dass zahlreiche Züge durch die halbtägige Sperrung ausfallen? Die Antwort auf diese Frage ist ein uneindeutiges „Jein“. Während etwa der RE12 zwischen Euskirchen und Deutz komplett ausfallen muss, werden andere Züge umgeleitet. So etwa der RE1 und RE5, die ausnahmsweise über Neuss fahren. Hier eine Übersicht:

Fernzüge:

Fernzüge auf der Rheinstrecke werden rechtsrheinisch über Deutz und Bonn-Beuel umgeleitet, die Halte zwischen Köln Hbf und Andernach entfallen

Die Züge der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt halten ersatzweise in Deutz, die Züge in Richtung Brüssel in Ehrenfeld

In Köln startende und endende Fernzüge aus dem Norden starten und enden je nach Laufweg in Düsseldorf oder Wuppertal und Solingen

Regionalzüge:

RE 1 und der RE 5 werden über Neuss umgeleitet, hier entfallen die Halte zwischen Düsseldorf-Benrath und Köln Hbf inklusive Leverkusen-Mitte.

und der werden zwischen Ehrenfeld und Porz bzw. Flughafen umgeleitet, hier entfallen die Halte Köln Hbf und Köln-Deutz. RE 6 wird zwischen Düsseldorf und Köln Flughafen über Leverkusen-Mitte umgeleitet.

mit dem Start und Ziel Aachen wird zwischen Ehrenfeld und Porz über die Südbrücke umgeleitet. RE 12: Ausfall der Züge zwischen Euskirchen und Deutz (Alternativen: RE 22/RB 24; Ersatzbusverkehr)

Ausfall der Züge zwischen Euskirchen und Deutz (Alternativen: RE 22/RB 24; Ersatzbusverkehr) RE 22/RB 24: Ausfall der Züge zwischen Hürth-Kalscheuren und Deutz (Alternative: Ersatzbusverkehr)

Ausfall der Züge zwischen Hürth-Kalscheuren und Deutz (Alternative: Ersatzbusverkehr) RB 25: Die Halte Köln-Trimbornstraße und Hansaring entfallen. In Deutz und Hbf gibt es Gleisänderungen (Alternative: S12/S19).

Die Halte Köln-Trimbornstraße und Hansaring entfallen. In Deutz und Hbf gibt es Gleisänderungen (Alternative: S12/S19). RB 26: Teilausfall zwischen Brühl und Deutz (Alternative: RE 5, RB 48 und die Linien der KVB)

Teilausfall zwischen Brühl und Deutz (Alternative: RE 5, RB 48 und die Linien der KVB) RB 38: Teilausfall zwischen Horrem und Deutz (Alternative: S 19).

Teilausfall zwischen Horrem und Deutz (Alternative: S 19). RB 48 wird auf der Fahrt von Bonn nach Wuppertal zwischen Leverkusen-Manfort und Hürth-Kalscheuren umgeleitet und hält nicht in Köln. (Alternative: Ersatzweise kann hier von Opladen nach Köln der RE 7 genutzt werden.

Pendler sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ihr Zug der Deutschen Bahn oder eines anderen Unternehmens ab oder über den Kölner Hauptbahnhof fährt.