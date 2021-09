Am Montag kann man kostenlos mit der Deutschen Bahn und anderen Anbietern im VRR-Gebiet fahren. Das Angebot gilt aber nicht für alle.

Deutsche Bahn in NRW: VRR plant für Montag kostenlose Fahrten – doch nur für SIE

Tolle Nachrichten! Am Montag gibt es Freifahrten bei der Deutschen Bahn im VVR-Bereich. Doch das gilt nicht für alle.

Denn am Montag, dem 20. September, ist Weltkindertag. Der wird vom VVR mit einem Angebot unterstützt. So darf den ganzen Tag lang kostenlos mit Bussen und Bahnen des VVR, also auch der Deutschen Bahn gefahren werden.

Deutsche Bahn: Kinder unter sechs nur in Begleitung

Es betrifft alle Kinder unter 15 Jahren. Ein Ticket ist nicht nötig. „Eltern können mit ihren Kindern beispielsweise den Schulweg mit dem Bus zurücklegen oder gemeinsam zum ersten Mal Zug fahren“, schreibt der VRR.

Wichtig: Kinder unter sechs Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren. (ldi)