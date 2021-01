Deutsche Bahn in NRW: Trotz Schnellbremsung kollidierte ein Zug mit einem Gegenstand. (Symbolbild)

Deutsche Bahn in NRW: Lokführer muss Notbremsung einlegen – weil DAS auf den Gleisen stand

Schock bei der Deutschen Bahn in NRW!

Der Lokführer der Deutschen Bahn war gerade mit der S 9 von Marl-Mitte nach Essen unterwegs, als er einen gefährlichen Gegenstand vor sich auf den Gleisen sah. Sofort leitete er eine Schnellbremsung ein.

Deutsche Bahn in NRW: Schnellbremsung – weil DAS auf den Gleisen steht

Trotz schneller Reaktion kollidierte der Zug wenig später bei der Brücke an der Herzlia-Allee in Marl am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit dem Gegenstand.

Es handelte sich dabei um einen Holztisch. Die gefährliche Entdeckung meldete der Lokführer umgehend der Polizei.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 323.944 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2019)

beförderte im Jahr 2017 rund 142,2 Millionen Passagiere im Fernverkehr, im Nahverkehr über 2,4 Millionen Reisende

Umsatz 2019: 44,4 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Zum Glück wurden bei dem Aufprall keine Fahrgäste verletzt.

Zwischenfall bei der Deutschen Bahn in NRW. Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei Recklinghausen untersuchten den Unfallort. Weil die Beamten keine erkennbaren Schäden an dem Zug feststellen konnten, setzte er seine Fahrt mit fast einer halben Stunde Verspätung fort.

Den bislang unbekannten Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hast du den Vorfall am Sonntag beobachtet?

Um den oder die Täter aufzuspüren, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Hast du am Sonntagnachmittag in Marl etwas beobachtet? Dann wende dich an der Bundespolizei.

Du kannst dich über die kostenfreie Servicenummer unter der 0800/6888-000 oder über jede Polizeidienststelle bei den Beamten melden. (vh)