Deutsche Bahn in NRW: Ein ungewöhnlicher Fahrgast sorgte am Dienstag für einen Polizeieinsatz am Kölner Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Deutsche Bahn in NRW: Skurrile Entdeckung in der S-Bahn – „Wer vermisst Sebastian?“

Köln. Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz in einem Zug der Deutschen Bahn in NRW!

Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr entdeckte ein Lokführer einen blinden Passagier in der S-19 der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Köln (NRW).

Deutsche Bahn in NRW: Krabbe in Zugabteil entdeckt

Tatsächlich hatte es sich eine große Krabbe unter einem Abteil-Sitz in der S-Bahn gemütlich gemacht! Auf Twitter teilte die Deutsche Bahn ein Foto des Tieres und schrieb dazu: „Wer vermisst Sebastian?“ – in Anlehnung an den Krebs Sebastian aus dem Disney-Zeichentrickfilm „Arielle, die Meerjungfrau“ (1989).

Doch unter den Usern, die sich in den Kommentaren zu Wort meldeten, fand sich kein potentieller Besitzer von „Sebastian“. Stattdessen nahmen die Nutzer die Sache mit Humor. „Da hat wohl jemand jetzt eine Krabbe weniger fürs Mittagessen“, schreibt einer. Ein weiterer User witzelt, dass die Krabbe gar keinen Mund-Nasen-Schutz trägt.

Der Lokführer – der nicht wusste, was er mit dem Tierchen anfangen sollte – rief schließlich die Bundespolizei zur Hilfe.

Herkunft der Krabbe unklar

Die Beamten nahmen das Krebstier vorläufig in „Gewahrsam“, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Später nahm sich die Tierrettung der Kölner Feuerwehr sich des ungewöhnlichen Fahrgastes an.

Woher die Krabbe kommt, ist nicht bekannt. Foto: Bundespolizei

Wie die Krabbe in die S-Bahn gelang, beibt für die Polizisten allerdings weiterhin ein Geheimnis. (at)