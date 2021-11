Deutsche Bahn in NRW: Zugbegleiter geht durch Abteile – plötzlich hört er einen lauten Knall

Deutsche Bahn in NRW: In einem Zug hat ein Schaffner plötzlich einen merkwürdigen Knall gehört. Was war passiert?(Symbolbild)

Krasser Vorfall in einem Zug der Deutschen Bahn in NRW!

Im Intercity von Hamburg nach Frankfurt hörte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen lauten Knall als der Zug gerade durch NRW fuhr – und konnte nicht fassen, was er dann in einem Abteil sah.

Deutsche Bahn in NRW: Zugbegleiter hört lauten Knall als er durch die Abteile geht

Am Montagabend fuhr der IC von Hamburg-Altona nach Frankfurt am Main gerade auf der Strecke zwischen Münster und Essen, als ein Schaffner plötzlich einen lauten Knall hörte.

+++Deutsche Bahn: Ein Zug muss plötzlich anhalten! Der Grund ist eine beunruhigende Nachricht+++

Unverzüglich machte sich der 54-Jährige in die Richtung auf, aus der er den Knall vernommen hatte und fand eine gesplitterte Außenscheibe vor. Daraufhin alarmierte er den Lokführer, worauf es zu einem außerplanmäßigen Halt am Bahnhof Haltern am See kam.

Deutsche Bahn in NRW: Zug muss in Haltern außerplanmäßig halten

Augenscheinlich war der Zug wenige Minuten vor Haltern mit einem bislang unbekannten, schweren Objekt beworfen worden, das offensichtlich die Scheibe des Zuges traf. Da nur die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt wurde, konnte der Zug jedoch weiterfahren.

---------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

---------------

Jedoch hatte der IC nach dem unplanmäßigen Zwischenstopp in Haltern am See eine Verspätung von insgesamt 43 Minuten.

Deutsche Bahn in NRW: Die äußere Scheibe am IC war gesprungen Foto: Bundespolizei Sankt Augustin

---------------

----------------

Die Bundespolizei ermittelt in dem Vorfall weiter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu verdächtigen Personen, die sich gegen 19.17 Uhr nahe der Bahnstrecke zwischen Münster und Haltern am See aufgehalten haben, soll sich bitte bei ihr melden.(kk)