Deutsche Bahn in NRW: Frau verpasst Anschluss – plötzlich springt sie auf einen Güterzug!

Einfach nur lebensgefährlich! Eine Frau (26) wollte mit einem Regionalzug der Deutsche Bahn nach Bielefeld in NRW fahren. Doch nachdem sie die Bahn verpasste, fasste sie einen irren Entschluss – sprang sie kurzerhand auf einen Güterzug!

Deutsche Bahn in NRW: Zug fuhr 100 km/h

Um kurz nach 14 Uhr wollte die 26-Jährige am Mittwoch von Osnabrück in Niedersachsen nach Bielefeld in NRW fahren. Doch sie kaum Bahnsteig zu spät an. Auf die nächste Verbindung der Deutschen Bahn wollte sie aber nicht warten.

Wie die Bundespolizei berichtet, sprang sie deswegen einfach auf einen leeren Transportzug für Autos. Der hielt kurz am Hauptbahnhof wegen eines Fahrerwechsels an.

Deutsche Bahn in NRW: Eine lebensgefährliche Aktion. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Mit 100 km/h fuhr der Deutsche Bahn-Güterzug samt der 26-Jährigen weiter. Zum Glück hatten Reisende am Bahnsteig die Aktion beobachtet und meldeten den Vorfall.

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch Hunderte Tonnen an Gütern transportiert

Kurz vor Erreichen des Bahnhofs Wissingen konnte der Fahrdienstleiter im Hauptbahnhof Osnabrück den Lokführer des Güterzuges informieren, dass sich eine Frau auf einem der Autotransportwagen aufhält.

Nach etwa fünf Minuten war die wilde Fahrt für die Frau beendet. Der Deutsche Bahn-Zug verlangsamte seine Fahrt und stoppte außerplanmäßig im Bahnhof Wissingen.

Deutsche Bahn in NRW warnt

Dort nahmen Bundespolizisten die Frau mit und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Gegebenenfalls können auch zivilrechtliche Forderungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens auf sie zukommen.

Durch den Vorfall kam es zu Beeinträchtigungen im Betriebsablauf der Eisenbahnverkehrsbetriebe.

Die Bundespolizei warnt in eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf Zügen drohen. Waghalsige Aktionen wie in diesem Fall sind lebensgefährlich. Nicht nur der Zug an sich ist gefährlich. Auch stehen Betriebsanlagen unter Strom.

Was die 26-Jährige nicht wusste: Die Deutsche Bahn fuhr gar nicht nach Bielefeld in NRW. (ldi)