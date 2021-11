Deutsche Bahn in NRW: Pendler müssen sich auf Änderungen bis einschließlich Dezember einstellen.

Deutsche Bahn in NRW: Baustellen, Ausfälle, Umleitungen – das kommt jetzt auf Pendler zu

Alle, die mit der Deutschen Bahn in NRW unterwegs sind, brauchen bald starke Nerven.

Die Deutsche Bahn kündigt eine Baustelle an, die ihnen über mehrere Wochen Ausfälle und Umleitungen beschert. Etliche Züge in NRW sind davon betroffen.

Deutsche Bahn in NRW: Pendler aufgepasst! Damit müsst ihr jetzt rechnen

Los geht's am Freitag (12. November) mit den Bauarbeiten. Zwischen Köln und Brühl ackern die Mitarbeiter dann für rund vier Wochen bis zum 10. Dezember an der Strecke. Die wird dafür teilweise voll gesperrt oder nur eingleisig befahrbar sein.

Deutsche Bahn in NRW: Etliche Züge im Nah- und Fernverkehr müssen umgeleitet werden. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Was das bedeutet, ist für alle Pendler klar: Zugumleitungen und -ausfälle sind die Folge. Betroffen sind sowohl Fernverkehrszüge als auch der Regionalverkehr.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Konkret bedeuten die Bauarbeiten für den Fernverkehr:

ICs und ICEs werden an den Wochenenden und zeitweise auch an Werktagen über die rechte Rheinseite umgeleitet

Alle umgeleiteten ICE und IC halten nicht am Kölner Hauptbahnhof, in Bonn, Remagen und Andernach, sondern stattdessen in Köln Messe/Deutz und Bonn-Beuel

Die Reisezeiten verlängern sich den Angaben nach um bis zu 15 Minuten

Die ICE-Direktverbindungen von und nach Berlin fallen zwischen Koblenz/Bonn und Köln aus, so dass Fahrgäste dann in Regionalbahnen umsteigen müssen.

Deutsche Bahn mit Modernisierungsarbeiten in NRW: Das ändert sich auf den Regionallinien

Ähnlich sieht die Lage im Nahverkehr aus. Es entfallen mehrere Regionalbahnlinien oder halten nicht überall. Teilweise richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Wichtig: Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Fahrt über die DB-Reiseauskunft im Internet oder die DB-Navigator-App informieren.

Deutsche Bahn in NRW: Deswegen baut das Unternehmen

Was nach vier stressigen Wochen für alle Pendler klingt, soll sich am Ende für alle Zugreisenden lohnen: Die DB baut in einem mehrjährigen Projekt den „Bahnknoten Köln“ aus. Zahlreiche Brücken und Gleisabschnitte werden modernisiert.

Im Herbst 2024 soll dann ein neues Stellwerk in Betrieb gehen, das dann den Regional- und Zugverkehr im Knoten Köln steuert. Während der jetzt angekündigten Streckensperrung sollen zwischen Köln und Brühl unter anderem drei neue Signalbrücken über den Gleisen errichtet werden. (dpa/vh)