Nächster Sabotage-Vorfall an Gleisen der Deutschen Bahn in NRW? Staatsschutz ermittelt

Bei Gleisen der Bahnstrecke in Wuppertal-Oberbarmen gab es am späten Freitagabend (22. August) einen Brand. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn stand eine Kabelummantelung in Flammen.

Ein Brandbeschleuniger könnte dabei eine Rolle gespielt haben. Der Zugverkehr blieb durch das Feuer fast unbeeinträchtigt. Ermittlungen durch den Staatsschutz wurden eingeleitet.

Deutsche Bahn: Ermittlungen nach Brand an Gleisen

Ein Sprecher der Bundespolizei nannte das Ereignis einen „Weichenbrand“. Insgesamt sollen drei Weichen betroffen gewesen sein. Der Brand sei so groß gewesen, dass ein Anwohner ihn bemerkte. Die Sprecherin der Deutschen Bahn präzisierte jedoch, dass die Flammen nicht direkt an Weichen, sondern in deren Umfeld gezündet wurden.

Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, InfraGO AG, erklärte, dass durch Unbekannte Kabel beschädigt und angezündet wurden. Zwei Kabel seien „mutwillig“ durchtrennt worden. In der Nacht war der Staatsschutz im Einsatz, da ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen wurde. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern unterstützte ein Polizeihubschrauber.

Deutsche Bahn hat zuletzt mit Bränden zu kämpfen

Auch zuvor gab es Vorfälle, die die Deutsche Bahn betrafen. In Nordrhein-Westfalen sorgten kürzlich gezündete Brandsätze zwischen Düsseldorf und Duisburg für Chaos (wir berichteten). Brände zerstörten Kabel für Weichen- und Signalsteuerung.

Diese sabotagebedingten Schäden führten zu erheblichen Störungen im Fern- und Regionalverkehr. Die Ermittlungen laufen in beiden Fällen weiterhin an. (mit dpa)

