Deutsche Bahn in Duisburg: Zug-Chaos den gesamten März über! Pendler brauchen starke Nerven

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn zwischen Duisburg und Oberhausen unterwegs ist, muss in den nächsten Wochen starke Nerven behalten. Auf gleich sechs Linien kommt es vom 3. bis zum 31. März zu Ausfällen und Schienenersatzverkehr.

Auf den Linien RE 3, RE 5, RE 19, RB 32, RB 35 und RE 44 in Duisburg und Oberhausen werden dann zunächst Busse statt Bahnen verkehren. Grund dafür ist eine Großbaustelle an einer Autobahn, die die Deutsche Bahn nutzt, um die Arbeiten in einigen Streckenabschnitten fortzusetzten.

Deutsche Bahn in Duisburg: Autobahnerneuerung behindert Schienenverkehr

Weil die Autobahn A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg auf acht Spuren ausgeweitet wird, muss eine neue und breitere Straßenbahnbrücke gebaut werden. Die Autobahn führt an dieser Stelle über insgesamt acht Gleise der Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg nach Essen.

Die Streckensperrung nutzt die Deutsche Bahn, um die Arbeiten an den Erneuerungen der Brücken „Kewerstraße“ und „Speldorfer Straße“ in Oberhausen fortzusetzen. Wegen der Arbeiten kommt es von Freitag, den 3. März um 21.00 Uhr bis Freitag, den 31. März um 21.00 Uhr zu Sperrungen auf sechs Linien. Außerdem entfallen die Haltestellen Oberhausen und Duisburg im Fernverkehr. Die Züge zwischen Amsterdam und Frankfurt werden über eine Güterzugstrecke umgeleitet.

Deutsche Bahn in Duisburg: Diese Strecken sind betroffen

Die Züge des RE3 werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hbf zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf umgeleitet. Es kommt zu Haltausfällen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen – Duisburg wird eingerichtet. Zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

Betroffen sind auch der RE5 und RE19. Dort kommt es zu einer Umleitung zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen-Sterkrade mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr zwischen OB-Sterkrade – Duisburg Hbf wird eingerichtet. Zwischen Duisburg – Düsseldorf können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

Die Züge RB32, RB35 und RE44 fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.