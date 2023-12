Deutsche Bahn in NRW schickt besondere S-Bahn los – Pendler trauen ihren Augen nicht

Ob zur Arbeit oder zu privaten Terminen – viele tausende Menschen pendeln, reisen täglich mit der Deutschen Bahn in NRW. Dabei dürften die meisten nicht allzu sehr darauf achten, wie die Bahn aussieht, mit der man fährt. Die neue Bahn, die die DB kürzlich präsentierte, dürfte jedoch allen aufgefallen sein.

Denn passend zur anstehenden Handball-EM hat die Deutsche Bahn in NRW nun eine „Botschafter-S-Bahn“ herausgebracht. Gemeinsam mit dem Deutschen-Handball-Bund stellte der Vorsitzende der DB Regio die Bahn am Donnerstag (14. Dezember) vor.

Deutsche Bahn in NRW präsentiert „Botschafter-S-Bahn“

Die Silhouetten drei Handballer in Schwarz-Rot-Gold, dazu die Aufschrift „Mobilitätspartner der Handball-EM-2024“ – so erkennt man die neue „Botschafter-S-Bahn“ der DB für das Sport-Event im Januar. Die S11 verbindet die beiden größten Arenen des Turniers – Düsseldorf und Köln – und strahlt von nun an im neuen Design.

„Die Bahn verbindet Menschen in NRW – und die größten Austragungsorte des EM-Turniers. Es freut uns sehr, dass wir mit der S 11 einen besonderen Botschafter am Rhein haben. Fans reisen somit nachhaltig zu den Spielstätten in der Region. Für uns ist das nicht nur ein Bekenntnis zum Sport, sondern auch zum Klimaschutz“, erklärte Regio-Chef Frederik Ley.

Auch DHB-Vorstand Mark Schober zeigte sich ob des neuen Bahn-Design sichtlich erfreut: „Mit der EHF EURO 2024 möchten wir Maßstäbe setzen. Das gilt auch für den Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit. Spiele in den großen Arenen sind verbunden mit der Mobilität vieler Fans. Und die haben auf der Schiene die Chance, klimafreundlich und mit kleinem individuellem CO2-Fußabdruck zu sportlichen Großereignissen zu reisen.“

Eröffnungsspiel, Hauptrunde und Finale in NRW

Die beiden Standorte Düsseldorf und Köln sind die einzigen Austragungsorte in NRW. In Düsseldorf findet das Eröffnungsspiel statt, während in Köln Hauptrundenspiele und der Finaltag ausgetragen werden. Dazu wird auch in Hamburg, Berlin, Mannheim und München gespielt. Die Handball-EM findet vom 10. bis 28. Januar statt.

In dieser Zeit befördert die Deutsche Bahn die Nationalmannschaften und ihre Fans als nachhaltiger Mobilitätspartner klimafreundlich zu den Spielorten. Für Ticketbesitzer gibt es eine Besonderheit: Mit der Eintrittskarte können Fans am Spieltag kostenlos mit Bussen und Bahnen im VRS- und VRR-Gebiet zu den Spielstätten fahren.