Deutsche-Bahn-Chaos im Ruhrgebiet ++ Kompletter Bahnhof vom Zugverkehr abgeschnitten

Bahn-Pendler im Ruhrgebiet müssen am Montagmorgen (25. August) tief durchatmen. Denn wegen eines unbesetzten Stellwerks kann ein Streckenabschnitt im Ruhrgebiet nicht befahren werden.

Die Region um den Wanne-Eickel Hauptbahnhof ist nach Angaben der Deutschen Bahn bereits seit dem späten Sonntagabend komplett vom Zugverkehr abgeschnitten. Das hat Auswirkungen auf zahlreiche Linien der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet.

Chaos bei der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet

Nach Angaben der Bahn kann aufgrund des unbesetzten Stellwerks kein Zug den betroffenen Streckenabschnitt befahren. Deswegen kommt es auf folgenden Linien zu Verspätungen, (Teil-)Ausfällen oder Änderungen der Zuglaufstrecke:

RE 2 Düsseldorf–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster–Osnabrück

RE 3 Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm

RE 42 Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster

RB 32 Dortmund–Herne–Wanne-Eickel–Gelsenkirchen–Oberhausen–Duisburg

RB 43 Dortmund–Wanne-Eickel–Dorsten

RB 46 Gelsenkirchen–Wanne-Eickel–Bochum

S 2 Dortmund–Herne–Essen/Recklinghausen

Die Deutsche Bahn hat auf einigen Strecken bereits einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Das betrifft etwa den RB43, RB oder den RB 46. Die Züge der S2 aus Richtung Essen enden und beginnen während des Stellwerk-Ausfalls in Gelsenkirchen.

Stundenlange Sperrung im Ruhrgebiet

Der RE 2 aus Osnabrück endet und beginnt in Haltern. Die Züge fallen deshalb zwischen Düsseldorf und Haltern aus. Alternativ können Fahrgäste den RE1 und RE41 ab Bochum nehmen. Die Züge halten allerdings nicht in Gelsenkirchen und Wanne-Eickel.

Der RE 3 wird zwischen Duisburg und Dortmund umgeleitet und hält statt Oberhausen und Gelsenkirchen nun in Essen und Bochum.

Ebenfalls ohne Zwischenhalte wird der RE 42 (Langtakt) zwischen Recklinghausen und Duisburg umgeleitet. Der RE 42 (Kurztakt) aus Münster endet und beginnt in Recklinghausen Süd. Die Halte zwischen Recklinghausen Süd und Essen fallen aus.

Der RB 32 aus Duisburg endet und beginnt in Gelsenkirchen. Die Züge zwischen Gelsenkirchen und Dortmund fallen aus. Alternativ können Fahrgäste hier auf die S2 umsteigen.

Mehr Themen:

Der RB 43 wird zwischen Herne und Gelsenkirchen Zoo umgeleitet. Die Deutsche Bahn rät Reisenden nach Wanne-Eickel: „Von Gelsenkirchen Zoo Richtung Wanne-Eickel Hbf fahren Sie bitte bis Herne mit und steigen in Herne in den bereits eingerichteten Ersatzverkehr (SEV) nach Wanne-Eickel um.“

Der RB 46 aus Bochum endete in Bochum-Hamme. Wer von hier nach Gelsenkirchen möchte, für den stehen SEV-Busse der Firma Vias bereit. Außerdem gibt es einen SEV der Firma Haniqi und zwei Bussen der Firma Aydin zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Herne, sowie einen weiteren zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen.

Die Sperrung soll voraussichtlich noch bis Montagmittag (12.30 Uhr) andauern.