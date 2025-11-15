DB-Ausnahmezustand in Köln: So ist die Lage in der Domstadt

Absoluter Ausnahmezustand in der Domstadt Köln: Ganze zehn Tage bleibt ein Großteil des Kölner Hauptbahnhofs gesperrt. Seit Freitagabend bis Montag (24. November) sind neun Gleise außer Betrieb. Der Kölner Hauptbahnhof kann während der Sperrung nur noch mit der S-Bahn, der U-Bahn und einer einzigen Regionalbahn der DB erreicht werden.

Am Hauptbahnhof in Köln wurde die Sperrung gut vorbereitet. An den Treppenaufgängen zu den gesperrten Gleisen stehen Sicherheits- und Servicemitarbeiter, die die Reisenden informieren. Auch am Deutzer Bahnhof wurde zusätzliches Personal bereitgestellt. Jedoch wissen die meisten Gäste bereits Bescheid und haben ihre Weiterreise entsprechend geplant.

Passagiere reagieren auf die DB-Sperrung

Vor Ort berichtet ein Reporter vom „WDR“, dass es am Kölner Hauptbahnhof deutlich ruhiger ist als sonst. Auf Nachfrage reagieren die meisten Passanten gelassen auf die DB-Sperrung und haben sich vorab über Umleitungen informiert. Auf eine Anfrage von „BILD“ teilt ein Sprecher der DB mit: „Es läuft eigentlich alles ganz ruhig und entspannt. Die Reisenden haben sich hervorragend vorbereitet.“

Ein Reisender ist am frühen Samstagmorgen mit der S-Bahn aus Düsseldorf angereist. Gegenüber dem „WDR“ erklärt er: „Die fahren ja zum Glück noch.“ Als Alternative hatte er sich überlegt, auf ein „Carsharing-Auto“ zurückzugreifen. Auch drei Passagiere aus Wesel haben die S-Bahn von Düsseldorf genommen. Sie berichten: „Das war unkompliziert und hat gut geklappt.“

Weitere Sperrung am Kölner Hauptbahnhof in Planung

Von den insgesamt 1.300 Verbindungen am Kölner Hauptbahnhof stehen noch insgesamt 540 zur Verfügung. Der Fernverkehr wird entsprechend umgeleitet. Viele Züge fahren linksrheinisch über den Bahnhof Köln-Ehrenfeld und rechtsrheinisch über den Bahnhof in Köln-Deutz. Die DB-Sperrung soll am 24. November um 5 Uhr morgens wieder aufgehoben werden.

Hintergrund der Sperrung sind Bauarbeiten für ein neues Stellwerk. Kurz vor der Sperrung hatte die DB jedoch einen Fehler in der Software entdeckt – daher konnte es nicht in Betrieb genommen werden. Wie „BILD“ berichtet, soll das Stellwerk nun im Frühjahr des nächsten Jahres in Betrieb gehen. Dafür wird der Kölner Hauptbahnhof erneut gesperrt. Diese Sperrung soll jedoch deutlich kürzer ausfallen als die aktuelle.

Das ist jedoch nicht die einzige Einschränkung, auf die sich DB-Reisende einstellen müssen. Nächstes Jahr erwarten die Passagiere zahlreiche Baustellen und Verspätungen. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt Bahnchefin Evelyn Palla: „Seit dem Sommer sehen wir, dass die Bahnanlagen noch schneller altern als bisher angenommen. Das betrifft Stellwerke, Schienen, Weichen und Oberleitungen.“ Um diesen, wie sie es ausdrückt, „Abwärtstrend“ zu stoppen, plant die DB für das Jahr 2026 über 28.000 Baustellen.