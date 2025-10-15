Bahn-Chaos in NRW! Defektes Stellwerk bei Köln sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Bitterer Tag für Bahn-Fahrer in NRW!
Ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk sorgt am Mittwoch (15. Oktober) für Mega-Chaos auf den Schienen im Westen! Der Regionalverkehr und der Fernverkehr sind von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Noch weiß die Bahn nicht, bis wann das Problem behoben ist.
Bahn-Chaos in NRW ++ Defektes Stellwerk in Köln
Alle Züge, die normalerweise die Haltestelle „Köln Messe/Deutz“ ansteuern, werden nun über den Kölner Hauptbahnhof umgeleitet. Dort staut es sich, nicht alle Gleise sind befahrbar. Die Folge: Verspätungen und Ausfälle.
Betroffen sind:
- ICE-Verbindungen über Köln -> Frankfurt -> Stuttgart oder Nürnberg
- ICE-Verbindungen von Amsterdam -> Köln -> Frankfurt
- ICE-Verbindungen von Brüssel -> Köln -> Frankfurt
- RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen <-> Minden
- RE 8 Mönchengladbach <-> Koblenz
- RE 9 Aachen <-> Siegen
- RB 25 Köln <-> Lüdenscheid
- RB 27 Mönchengladbach <-> Essen
- S 11 Bergisch-Gladbach <-> Düsseldorf Flughafen Terminal
- S 12 Au (Sieg) <-> Horrem
- S 19 Au (Sieg) <-> Düren
„Das Ende können wir leider noch nicht abschätzen“, teilte die Bahn auf ihrer Website mit.
Wir berichten an dieser Stelle weiter.