Bahn-Chaos in NRW! Defektes Stellwerk bei Köln sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Bitterer Tag für Bahn-Fahrer in NRW!

Ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk sorgt am Mittwoch (15. Oktober) für Mega-Chaos auf den Schienen im Westen! Der Regionalverkehr und der Fernverkehr sind von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Noch weiß die Bahn nicht, bis wann das Problem behoben ist.

Bahn-Chaos in NRW ++ Defektes Stellwerk in Köln

Alle Züge, die normalerweise die Haltestelle „Köln Messe/Deutz“ ansteuern, werden nun über den Kölner Hauptbahnhof umgeleitet. Dort staut es sich, nicht alle Gleise sind befahrbar. Die Folge: Verspätungen und Ausfälle.

Betroffen sind:

ICE-Verbindungen über Köln -> Frankfurt -> Stuttgart oder Nürnberg

ICE-Verbindungen von Amsterdam -> Köln -> Frankfurt

ICE-Verbindungen von Brüssel -> Köln -> Frankfurt

RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen <-> Minden

RE 8 Mönchengladbach <-> Koblenz

RE 9 Aachen <-> Siegen

RB 25 Köln <-> Lüdenscheid

RB 27 Mönchengladbach <-> Essen

S 11 Bergisch-Gladbach <-> Düsseldorf Flughafen Terminal

S 12 Au (Sieg) <-> Horrem

S 19 Au (Sieg) <-> Düren

„Das Ende können wir leider noch nicht abschätzen“, teilte die Bahn auf ihrer Website mit.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.