  3. Bahn-Chaos in NRW! Defektes Stellwerk bei Köln sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Bahn-Chaos in NRW! Defektes Stellwerk bei Köln sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Bahn-Chaos in NRW! Am Mittwoch (15.10.) sorgt ein defektes Stellwerk in Köln für Ausfälle und Verspätungen im Fern- und Nahverkehr.

Deutsche Bahn 2023 noch unpünklticher als im Vorjahr

Die Züge der Deutschen Bahn sind im vergangenen Jahr noch unpünktlicher als im Vorjahr gewesen. Mehr als jeder dritte Zug im Fernverkehr war 2023 nach Angaben des Konzerns verspätet. Die Pünktlichkeitsquote lag bei nur noch 64 Prozent.

Bitterer Tag für Bahn-Fahrer in NRW!

Ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk sorgt am Mittwoch (15. Oktober) für Mega-Chaos auf den Schienen im Westen! Der Regionalverkehr und der Fernverkehr sind von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Noch weiß die Bahn nicht, bis wann das Problem behoben ist.

Bahn-Chaos in NRW ++ Defektes Stellwerk in Köln

Alle Züge, die normalerweise die Haltestelle „Köln Messe/Deutz“ ansteuern, werden nun über den Kölner Hauptbahnhof umgeleitet. Dort staut es sich, nicht alle Gleise sind befahrbar. Die Folge: Verspätungen und Ausfälle.

Betroffen sind:

  • ICE-Verbindungen über Köln -> Frankfurt -> Stuttgart oder Nürnberg
  • ICE-Verbindungen von Amsterdam -> Köln -> Frankfurt
  • ICE-Verbindungen von Brüssel -> Köln -> Frankfurt
  • RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen <-> Minden
  • RE 8 Mönchengladbach <-> Koblenz
  • RE 9 Aachen <-> Siegen
  • RB 25 Köln <-> Lüdenscheid
  • RB 27 Mönchengladbach <-> Essen
  • S 11 Bergisch-Gladbach <-> Düsseldorf Flughafen Terminal
  • S 12 Au (Sieg) <-> Horrem
  • S 19 Au (Sieg) <-> Düren

„Das Ende können wir leider noch nicht abschätzen“, teilte die Bahn auf ihrer Website mit.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.