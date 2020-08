„Das perfekte Dinner“: VOX-Team besucht Kölnerin – plötzlich enthüllt sie Show-Geheimnis „vorab die Frage…“

Das perfekte Dinner: Kandidatin Denise ist Gastgeberin am Montag.

In dieser Woche werden die Kochlöffel bei „Das perfekte Dinner“ in der Rheinmetropole Köln geschwungen. Die 38-jährige Denise ist die Erste, die ihre Kochkünste bei VOX unter Beweis stellen darf.

Doch in Zeiten von Corona ist auch bei „Das perfekte Dinner“ alles anders. Gastgeberin Denise verrät in der Sendung nun ein Geheimnis aus der Show, das alle Kandidaten betrifft.

„Das perfekte Dinner“: VOX-Team besucht Kölnerin – sie plaudert Geheimnis aus

„Einerseits ist es anstrengend in der jetzigen Situation“, beginnt Büroangestellte Denise ihre Worte auf die Frage, wie es ihr als erste Gastgeberin in dieser Woche so geht.

----------------

„Das perfekte Dinner“: Denises Menü:

Vorspeise: Thunfisch-Mango-Avocado-Tatar Preiselbeer Brotchip

Hauptspeise: Bergisch Beef auf Erbsen-Minz-Espuma, Heumilchschaum, Blaubeer-BBQ-Soße

Nachspeise: Brownie-Crumble mit Tonkabohnen-Eis und Himbeer-Espuma

----------------

„Ich bin diejenige, die der Vorreiter ist, auf die Dinge zu achten, diese neuen Sachen mit einzubauen, die es vorher nicht gegeben hat.“ Soll heißen: Sicherheitsabstand halten, verschärft auf Hygieneregeln achten.

Und weiter plaudert Denise aus und verrät damit: „Durch die neue Situation war es ja auch vorab die Frage: ‘Wer kann zu Hause das Dinner überhaupt durchführen?‘“ Offenbar wird bei jedem Teilnehmer zuvor genau geprüft, ob er seine eigene Küche und sein Esszimmer für „Das perfekte Dinner“ überhaupt zur Verfügung stellen kann. Im Fall von Denise kein Problem, sie wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem großen Haus.

„Das perfekte Dinner“ (Vox) findet in dieser Woche in Köln statt. Foto: TV Now

Das Glück haben allerdings nicht alle ihrer Hobbykoch-Kollegen. Denise: „Deshalb sind wir ja zweimal die Woche in einer Kochschule, das wird auch eine Umstellung für die Kandidaten sein, dass sie nicht in ihrem Umfeld sind, in ihrem gewohnten zu Hause.“

----------------

Das ist die VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow bei VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Gäste kommen in der jeweiligen Woche aus der gleichen Region

Auf vox.de kannst du dich als Kandidat bewerben

Diese Woche gibt es Köstlichkeiten aus Köln

----------------

Schon in vorherigen neuen Dinner-Episoden mussten die Kandidaten auf eine sogenannte Dinner-Kitchen ausweichen – inklusive Komplett-Küche, Zubehör und Sitzgelegenheiten.

Ist Denises Heimvorteil letztendlich aber auch ein Punktevorteil? Von ihren Gästen bekommt die Kölnerin für das Drei-Gänge-Menü am Ende 30 Punkte. Gar nicht mal schlecht für den Anfang…

Die ganze Köln-Folge von „Das perfekt Dinner“ kannst du um 19 Uhr bei VOX sehen oder ab sofort bei TVNow.