„Das perfekte Dinner“ (VOX) im Ruhrgebiet: Gast fällt vernichtendes Urteil – „Kindergeburtstag!“

„Das perfekte Dinner“ (VOX) ist in dieser Woche im Ruhrgebiet. Thomas kocht in Unna.

Unna. Tag zwei von „Das perfekte Dinner“ (VOX) im Ruhrgebiet!

Am Dienstag will Thomas aus Unna „Das perfekte Dinner“ kochen und seine Gäste mit Zutaten aus dem eigenen Garten begeistern.

„Das perfekte Dinner“ (VOX): Achtung, Spoiler!

Die Anspannung beim „Das perfekte Dinner“-Gastgeber ist groß. Konkurrentin Dagmar verrät: „Mit Tom bin ich gestern nach Hause gefahren, er hatte arge Bedenken und war auch schon ganz nervös. Er meinte: 'Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das wuppen soll.'“

Thomas aus Unna will für seine Gäste „Das perfekte Dinner“ kochen. Foto: TVNOW / Constantin Ent.

-------------

Das war Thomas' Menü am Dienstag:

Vorspeise: Kartoffelsalat, Frikadellchen mit Currysoße und Brot

Kartoffelsalat, Frikadellchen mit Currysoße und Brot Hauptspeise: Hirsch, Pilz-Maronen-Potsticker und geschmorte Bete

Hirsch, Pilz-Maronen-Potsticker und geschmorte Bete Nachspeise: Baumkuchen, Eis und Pflaume

Baumkuchen, Eis und Pflaume Die Rezepte findest du bei VOX

-------------

„Das perfekte Dinner“ (VOX): Dagmar mit vernichtendem Urteil

Große Sorgen muss sich Thomas (zunächst) nicht machen. Als sie das Menü „Wald & Feld“ sehen, sind die Konkurrenten begeistert. Allen voran die Vorspeise heimst schon vor Verzehr Lob ein. „Richtig Ruhrpott, würde ich sagen“, merkt Lehramtsstudentin Noelia an.

Doch ausgerechnet die Vorspeise, auf die sich alle so gefreut hatten, kommt am Ende nicht besonders gut weg. „Krass, hab ich so gar nicht erwartet“, lässt Lisa wissen. Thomas hat seinen Gästen einen dekonstruierten Kartoffelsalat vorgesetzt.

Foto: Screenshot TV NOW

Aber es ist vor allem Dagmar, die ein vernichtendes Urteil fällt. „Dieser Kartoffelsalat. Das war für mich Kindergeburtstag“, so die 59-Jährige. Und weiter: „Das sah aus wie Kartoffeln auf dem Kindergeburtstag, wo man sich das Puzzle selber zusammenstellen kann. Unter Kartoffelsalat hätte ich mir etwas Spektakuläreres vorgestellt.“ Auch Noelia und Daniel zeigten sich enttäuscht von der Vorspeise.

-----------------

Thomas bekommt 25 Punkte bei „Das perfekte Dinner“ (VOX)

Das schlägt sich am Ende auch in den Punkten nieder. Von Noelia gibt es nur vier, von den anderen jeweils sieben Punkte. Das macht insgesamt 25 Punkte für Thomas - er findet sich nach Tag zwei hinter Lisa auf Platz zwei wieder.

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.