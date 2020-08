„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin macht ausgerechnet DAS beim Kochen – Vox muss sofort eingreifen

Was für ein Schock bei „Das perfekte Dinner“ (Vox)!

Das hätte wirklich ordentlich nach hinten losgehen können. Der ersten Gastgeberin aus Münster passierte bei „Das perfekte Dinner“ beinahe ein Fauxpas, der in Zeiten von Corona alles zerstört hätte.

„Das perfekte Dinner“ (Vox) in Münster: Gastgeberin macht ausgerechnet DAS

Aber von vorne: Wie schon in der vergangenen Woche musste „Das perfekte Dinner“ auch an diesen Tagen in Münster (NRW) unter verschärften Bedingungen stattfinden.

Sprich: „Das perfekte Dinner“ wurde Corona-sicher gemacht. Plexiglaswände am Tisch, Mund-Nasen-Schutz beim Servieren der Speisen, Begrüßung der Gäste nur aus anderthalb Metern Entfernung.

„Das perfekte Dinner“: Fast ein Fauxpas beim Kochen

Doch in der Aufregung geht da auch mal die ein oder andere Regel flöten. So wie bei Traumatherapeutin Claudia aus Münster. Die 56-Jährige startete am Montag als Erste in die Runde und machte sich zunächst auch ganz gut. Sie hielt die Regeln ein, wich sogar von ihrem Plan ab, das Dinner im hübsch gestalteten Wintergarten abzuhalten, da der Tisch im Wohnzimmer dann doch noch mehr Abstand zu den anderen Gästen bot.

Beim Abschmecken kam es jedoch fast zu einem gefährlichen Regelverstoß. So wollte Claudia noch ihre Erbsensuppe auf ihren Geschmack kosten, holte sich einen Löffel aus dem Topf, führte ihn in den Mund und wollte ihn dann gedankenverloren zurück in den Topf legen. Ohje, das darf natürlich nicht passieren.

„Das perfekte Dinner“: Stabile 30 Punkte für Erbsensuppe, Rinderroulade und Co.

Zum Glück konnte das Team von VOX noch schnell genug eingreifen, grätschte Claudia mit einem „Stop, das macht man doch nicht“ dazwischen. Gerade noch rechtzeitig, sonst hätte die 56-Jährige ihre Erbsensuppe wohl neu kochen müssen.

Das ist Claudias ­„Das perfekte Dinner“-Menü:

Vorspeise : Garnelen, Brot mit Kräuterbutter á la Claudia

: Garnelen, Brot mit Kräuterbutter á la Claudia Hauptspeise : Klassische Rinderroulade nach Omas Rezept an Sellerie-Püree mit karamellisierten Möhren

: Klassische Rinderroulade nach Omas Rezept an Sellerie-Püree mit karamellisierten Möhren Dessert: Eierlikör-Parfait auf Erdbeer-Carpaccio

Schlussendlich bekam Claudia für ihr Drei-Gänge-Menü stabile 30 Zähler. Das müssen die anderen Münsteraner nun erst einmal toppen.

Corona-Aus bei „Das perfekte Dinner“

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.