„Das perfekte Dinner“ (Vox) in Köln: SIE kennt man doch von...

Köln. Es ist Tag zwei bei „Das perfekte Dinner“ (Vox) aus Köln. heute an der Reihe: Markus aus Ruppichteroth.

Der 46-Jährige will mit seinem Menü am liebsten die volle Punktzahl von seinen Mitstreitern absahnen und hat dafür ganz besondere Hilfe: seine Frau Bianca. Die 47-Jährige hilft, wo sie nur kann.

Gemeinsam bereitet das Ehepaar, das vier gemeinsame Kinder und sogar schon drei Enkelkinder hat, die Nachspeise für „Das perfekte Dinner“ in Köln vor. Lebkuchen-Tiramisu soll auf den Tisch. Klingt - interessant, finden die Mitstreiter.

Und dann kommt raus: Die Ehefrau des Tätowierers und Zauberers, Bianca, ist keine Unbekannte! Zumindest nicht für diejenigen, die die TV-Show schon lange verfolgen.

"„Das perfekte Dinner“ - Markus' Menü:

Vorspeise: Champgnon-Creme mit Käsechips

Hauptspeise: Rindersteakroulade im Kartoffelmantel, dazu Rotkohl und grünes Kartoffelpüree

Nachspeise: Lebkuchen-Tiramisu

Die 47-Jährige nahm selbst bereits an „Das perfekte Dinner“ teil. Lang ist's her! Im Sommer 2013 war das Team der Koch-Sendung bereits im Familienheim ich Ruppichteroth bei Köln zu Gast, erzählt Bianca. "Viel Spaß" habe es gemacht, denn die Kandidaten kochten unter freiem Himmel - dem Motto entsprechend. Am Ende belegte die Hobbyköchin den zweiten Platz.

Kann Markus seiner Bianca den Rang ablaufen?

"Ich habe dem Markus gesagt: Es ist schon was ganz Besonderes, da mitzumachen", sagt sie. Ihren Markus scheint das beeindruckt zu haben, kurzerhand meldete er sich selbst an und schwupp: Wieder ist „Das perfekte Dinner“ im beschaulichen Örtchen zu Gast.

+++ „Das perfekte Dinner“ in NRW: Als ER die Wohnung der Gastgeberin betritt, trifft ihn der Schlag +++

Wird Markus seiner Frau den Rang ablaufen können und als Sieger aus der Woche gehen? Noch muss er sich beweisen. Sein Ziel: "Ich möchte meiner Frau zeigen, dass ich auch kochen kann." Wir sind gespannt! (cs)

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.