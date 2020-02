Nina überrascht bei „Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf mit einer speziellen Vorspeise.

„Das perfekte Dinner“ (Vox) in Düsseldorf: Gruppe rätselt über geheimes Gericht – bis die Gastgeberin DAS enthüllt

Düsseldorf. Deutliche Ansage bei „Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf, besser gesagt bei Düsseldorf. Denn Gastgeberin Nina (45) begrüßt ihre Gäste an Tag vier im niederrheinischen Kaarst.

Die alleinerziehende Zwillingsmutter legt die Latte gleich zu Beginn so hoch wie nur möglich bei „Das perfekte Dinner“: „Mein Ziel sind heute schon 40 Punkte“, sagt die 45-Jährige. Sie setzt dabei auf eine Vorspeise, die bei ihren Konkurrenten Fragezeichen auf der Stirn hinterlässt.

„Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf: Gruppe rätselt über Vorspeise

„Düsseldorfer Senfsuppe mit einerlei vom Lachs“, steht auf der Karte. Klingt gut, schließlich ist der Senf aus Düsseldorf bis weit über die Grenzen bekannt.

Aber Senfsuppe aus Düsseldorf? „Ich kenne nur Düsseldorfer Senfkrustenbraten“, sagt der mäkelige Christopher (22), der am Freitag an der Reihe ist. Auch den anderen Kandidaten ist die Suppe kein Begriff.

Nina rührt in der ominösen „Düsseldorfer Senfsuppe“. Foto: TVNOW ITV Studios

Gastgeberin mit einfacher Erklärung

Letztlich gesteht Nina: „Als traditionelles Düsseldorfer Gericht ist es mir nicht bekannt.“ Stattdessen habe die Gastgeberin mal eine Senfsuppe in Monschau gegessen und war gleich überzeugt. Zutaten: Zwiebel, Kartoffel, Weißwein, Sahne, Gemüsefonds und Senf.

Warum aber Düsseldorfer Senfsuppe? Passte zum Motto der Sendung, sagt sie und ergänzt: „Das Besondere an der Düsseldorfer Senfsuppe ist der Düsseldorfer Senf.“ Den beschreibt Manfred (27) als „angenehm scharf“.

Glückliche Gesichter beim perfekten Dinner in Düsseldorf. Foto: TVNOW ITV Studios

Dann gesteht Vanessa: „Ich weiß eigentlich gar nicht, was Düsseldorfer Senf ausmacht. Ich weiß nur, dass er schmeckt zur Stadionwurst“, die am Vortag 34 Punkte abgeräumt hat und derzeit an der Spitze steht.

„Ich wollte zu viel“

Schmeckt offenbar auch zu Lachs, den Nina vom Grill dazu servierte. Bis auf Oldie Hans (80) sind alle Kandidaten überzeugt.

„Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine deutsche Kochshow

Sie wird für den Fernsehsender VOX produziert

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Pilotsendung lief im November 2005

Die erste offizielle Folge dann am 6. März 2006

Die Titelmusik stammt von Adam Salkeld. Das Lied heißt „Top Spin“

Die Show läuft montags bis freitags um 19 Uhr

Sie wird jede Woche in einer anderen Stadt oder Region produziert

Als Hauptspeise serviert Nina ein „Boeuf Bourguignon mit zweierlei von der Kartoffel“ und als Nachtisch „Süßes mit allerlei Zucker“. Ziemlich geschafft wirkt sie nach einem langen Tag in der Küche: „Ich wollte heute zu viel, wollte alles perfekt machen. Hätte klappen können. Hat nicht sollen sein“, fasst sie zusammen.

Wie viel Punkte sie bekommt, erfährst du am Donnerstag um 19 Uhr bei Vox oder schon vorher bei „TV Now“. (ak)