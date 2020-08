„Das perfekte Dinner“: TV-Sensation in Köln! Heidi Klum bei VOX-Kochshow

Am Freitag wurde es bei „Das perfekte Dinner“ in Köln noch mal richtig spannend. Denn es hat sich entschieden, ob Lehrerin Naara oder doch Creative Director Anne-Kathrin den Gewinn nach Hause holt.

Mit einem besonderen Detail war die 52-jährige Anne ihrer Konkurrenz auf jeden Fall voraus: Auf dem Hof der „Das perfekte Dinner“-Kandidatin verstecken sich wahre Berühmtheiten.

Heidi Klum: Das ist die Karriere des deutschen Top-Models Heidi Klum: Das ist die Karriere des deutschen Top-Models

„Das perfekte Dinner“: So idyllisch wohnt Anne-Kathrin

Die fünfte und letzte Runde von „Das perfekte Dinner“ in Köln fand am Freitag bei Anne-Kathrin statt. Die 52-Jährige lebt auf einem ausgebauten Vierkanthof am Rande von Köln. Ihre Mitstreiter waren schon ganz gespannt darauf, zu sehen, wie sie lebt.

----------------------------

Das ist Anne-Kathrins Menü am Freitag:

Vorspeise: Reh, Rote Bete, Lakritz

Reh, Rote Bete, Lakritz Hauptspeise: Gemüsenudeln, Oktopus, Dattel

Gemüsenudeln, Oktopus, Dattel Nachspeise: Schoko, Lavendel

----------------------------

Die dazugezogene Sächsin, die als Creative Director tätig ist, begrüßte die VOX-Kameras zu Beginn der Folge in ihrem Zuhause. Annes Heim kann sich wirklich sehen lassen: Ihre eigenen vier Wände hat sie stilvoll eingerichtet und auf dem umgebauten Hof, den sie sich mit anderen Familien teilt, bekommt man so gut wie nichts vom Trubel der Stadt mit.

----------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

Die Kochshow wird seit 2006 beim Fernsehsender Vox ausgestrahlt

Innerhalb einer Woche treffen fünf Kandidaten aus derselben Region aufeinander, um sich gegenseitig zu bekochen

An jedem Werktag muss ein anderer Teilnehmer ran

Die Idee der Show basiert auf der britischen Vorlage „Come Dine with Me“

----------------------------

TV-Kandidatin behauptet, dass Heidi Klum bei ihr wohnt

Annes Zuhause ist der perfekte Rückzugsort, an dem sich sicherlich auch der ein oder andere Promi wohlfühlen würde. Um genau zu sein, versteckt sich sogar schon ein bekannter Name in Annes Garten.

„Also wir haben übrigens auch ein paar Promis hier im Hof – Heidi Klum, unter anderem“, verkündete die 52-Jährige stolz. Es folgten fragende Blicke beim TV-Publikum, denn von der blonden Naturschönheit fehlt jede Spur.

Heidi Klum. Foto: picture alliance/dpa

„Das perfekte Dinner“: Heidi Klum im Garten entdeckt

„Das ist Heidi Klum – allerdings als Rose“, fügte Anne schnell hinzu und zeigt auf einen Rosenbusch neben sich. Tatsächlich soll eine Blume nach dem deutschen Supermodel benannt worden sein.

„Die Rosen bekommen ja immer gigantische Namen von den Züchtern und ist halt zart wie Heidi. Wahrscheinlich, denke ich mal, dass sie deshalb so benannt wurde“, scherzte die TV-Kandidatin.

----------------------------

Mehr zu „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“: Kölner serviert Vorspeise – Konkurrentin wittert Betrug

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin mit Mega-Ansage – „Ich würde sagen, dass ich...“

„Das perfekte Dinner“: VOX-Team besucht Kölnerin – plötzlich enthüllt sie Show-Geheimnis „vorab die Frage…“

----------------------------

Ein weiterer „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer überraschte seine Gäste hingegen mit einer einzigartigen Showeinlage. Mehr dazu hier >>>