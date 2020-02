„Das perfekte Dinner“ (Vox) in Düsseldorf: DIESEN Kandidaten könntest du kennen

Düsseldorf. „Das perfekte Dinner“ ist mittlerweile eine Institution bei Vox. Schon seit 15 Jahren gibt es die Vorabendsendung, bei der sich fünf Hobbyköche gegenseitig einladen, um der Gruppe ein möglichst schmackhaftes 3-Gänge-Menü zu zaubern.

In dieser Woche findet „Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf statt. Am Montag versucht Manfred, die Gruppe zu überzeugen.

„Das perfekte Dinner“: Manfred ist der erste Gastgeber

Bei Manfred gibt es als Vorspeise ein Tomaten-Rucola-Baguette mit Blaubeeren. Das Hauptgericht bilden Spare Ribs mit Rosmarin-Pommes und Bacon-Rosenkohl. Zum Schluss gibt es einen Schokokuchen mit flüssigem Kern, gegrillten Pfirsichen und Vanilleeis.

Der 27-Jährige steht leidenschaftlich gerne am Grill. Dementsprechend verbringt Manfred am Montag fast genau so viel Zeit auf der Terrasse wie in der Küche. Seine Gäste sind trotzdem nicht vollends überzeugt. Ihrer Meinung nach hat Manfred zu viele seiner Produkte gekauft und zu wenig selbst gemacht.

Manfred und sein Grill. Foto: TVNOW / ITV Studios

Hans-Bernhard hat ein Kochbuch geschrieben

Anders könnte das am Dienstag werden. Dann wird Hans-Bernhard die Gruppe bei sich zu Hause empfangen.

Der 80-Jährige ist kein Unbekannter. Er hat schließlich schon ein eigenes Kochbuch veröffentlicht. Im Zuge dessen stand er der „Rheinischen Post“ Rede und Antwort.

Hans-Bernhard könntest du schon aus der Zeitung kennen. Foto: TVNOW / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine deutsche Kochshow

Sie wird für den Fernsehsender VOX produziert

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Pilotsendung lief im November 2005

Die erste offizielle Folge dann am 6. März 2006

Die Titelmusik stammt von Adam Salkeld. Das Lied heißt „Top Spin“

Die Show läuft montags bis freitags um 19 Uhr

Sie wird jede Woche in einer anderen Stadt oder Region produziert

Gerichte aus „Mutter Millys Küche“

Bei Hans-Bernhard soll es am Dienstag unter anderem Gerichte aus seinem eigenen Kochbuch „Mutter Millys Küche“ geben. Man darf gespannt sein, wie das bei seinen Gästen ankommen wird...

Die ganze Folge „Das perfekte Dinner“ aus Düsseldorf kannst du bei TV Now anschauen. (nr)