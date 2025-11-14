Kurz vor Cranger Weihnachtszauber: Food-Stand sorgt schon jetzt für Wirbel – sowas gabs noch nie

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln durch die kalte Winterluft zieht und tausende Lichterketten funkeln, wissen die Besucher: Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW hat offiziell eröffnet. Und dazu gehört eben auch der Cranger Weihnachtszauber in Herne.

Doch noch bevor der Markt überhaupt vom 20. bis zum 30. November seine Pforten für die zahlreichen Weihnachtsmarkt-Fans öffnen kann, gibt es jetzt schon Wirbel um einen Food-Stand. So etwas haben viele sicherlich noch nie gesehen – sogar Feuer ist mit im Spiel …

Cranger Weihnachtszauber: Food-Neuheit soll für Jubel sorgen

Der Cranger Weihnachtszauber 2025 öffnet in wenigen Tagen seine Tore, das ist mittlerweile bekannt. Und viele wissen auch: Es gibt nicht nur zahlreiche Stände, an denen man Deko und Geschenke kaufen kann, sondern eben auch richtig schlemmen. Dazu gehören nicht nur die Klassiker rund um Bratwürste, Glühwein & Co., sondern auch der ein oder andere Stand, der für Staunen sorgen kann. Dazu gehört auch der Stand von Enrico Calabrese und Serkan Sen. Sie wollen die Besucher richtig einheizen – im wahrsten Sinne des Wortes –, denn sie benutzen echtes Feuer.

++ Auch spannend für dich: Anwohner rechnen mit Cranger Kirmes ab – „Ekelhaft“ ++

Kein Wunder, dass die Kreation längst auf TikTok für ordentlich Wirbel sorgt, denn die virale Kreation kommt direkt aus Korea zum ersten Mal nach Deutschland – beziehungsweise nach Herne. „Wir freuen uns riesig, diesen besonderen Trend erstmals nach Deutschland zu bringen“, sagt Serkan Sen. „Es ist nicht nur ein Dessert, sondern ein Moment, den man erleben muss.“

So soll das flambierte Eis auf dem Weihnachtsmarkt in Herne aussehen. Foto: Cranger Weihnachtszauber

Eis wird flambiert

Doch worum geht es denn jetzt eigentlich? Nun, um die „Torched Marshmallow Ice Cream“. Das Rezept ist einfach – und gleichzeitig ein echter Hingucker: Cremiges Eis wird von fluffigem Marshmallow umhüllt und direkt vor den Augen der Gäste flambiert. Auch optisch setzt das Team auf Show: In auffälligen roten Anzügen, inspiriert von der Serie „Squid Game“, wollen sie für Aufmerksamkeit auf dem Kirmesplatz sorgen.

Mehr News aus NRW:

Bleibt also nur noch abzuwarten, was die Weihnachtsmarkt-Fans zu der süßen Kreation sagen – ein Hingucker ist es alle mal …