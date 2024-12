Cranger Weihnachtszauber greift durch – es kann jeden Besucher treffen

Ab sofort lockt der Cranger Weihnachtszauber seine Besucher wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften, Glühweinständen und Imbissen. Menschen stimmen sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein, wollen mit Freunden und Familie eine schöne Zeit auf dem Festgelände verbringen.

Doch die besinnliche Zeit der Weihnachtsmarkt-Besuche steht auch im Schatten des Anschlags in Solingen. Ein mutmaßlicher Islamist hatte während des Solinger Stadtfestes am 23. August 2024 drei Menschen getötet und acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Seitdem wurden bei zahlreichen Veranstaltungen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft – zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt Bochum (wir berichteten). Auch auf dem Cranger Weihnachtszauber wird durchgegriffen.

Cranger Weihnachtszauber will seine Besucher besser schützen

Insgesamt sei die Zahl an Sicherheitskräften auf dem Cranger Weihnachtszauber erhöht worden, berichtet Pressesprecher Alex Talash. Doch das ist längst nicht alles. Die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts gehen für die Sicherheit auf ihrem Gelände sogar noch einen Schritt weiter. Treffen kann es jeden Besucher.

Weil der Cranger Weihnachtszauber Zugangskontrollen hat, ist es möglich, die Besucher stichprobenartig mit Metall-Detektoren auf verbotene Gegenstände wie zum Beispiel Messer zu untersuchen. „Das ist neu“, betont Talash.

Sicherheits- und Video-Zentrale

Zudem sei die Anzahl an Kameras auf dem Gelände erhöht worden. Neben einer Sicherheitszentrale gibt es auch eine Video-Zentrale. Dort sitzt ein sogenannter Video-Operator, der die Lage auf dem Cranger Weihnachtszauber im Blick hat. Bleibt nur zu hoffen, dass all die Maßnahmen Wirkung zeigen und die Besucher einen friedlichen Tag auf dem Weihnachtsmarkt in Herne verbringen können.

