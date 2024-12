Nach Cranger Weihnachtszauber geht die Nachricht um – jetzt wird es klar

„Ich hab einen Delfin in meiner Bauchtasche“, singt Schlager- und Reality-Star Isi Glück (33) regelmäßig im Mega-Park auf Mallorca – kein Wunder, immerhin gehört sie dorthin wie das Salz aufs Butterbrot. Doch Schlager-Fans müssen bald nicht mehr in den Flieger nach Spanien steigen, um solche Musik zu hören, denn auch in NRW wird es demnächst fröhlich.

Das verkündet jetzt die „WAZ“ – und eines ist klar: Nach dem Cranger Weihnachtszauber ist der Zauber noch lange nicht vorbei – jetzt geht es erst richtig los!

Cranger Weihnachtszauber: Schlager-Party in NRW

Denn der Cranger Kirmesplatz wird zum Festivalgelände! Genau dort findet bald „Crange Total 2025“ statt. Und diese mehrstündige Open-Air-Veranstaltung, präsentiert von der „WAZ“, steht unter dem Motto „Das Mallorca-Festival in Herne“.

Logisch, dass sich die Schlager-Fans schon jetzt um die Karten reißen. Kein Wunder, dass der Veranstalter Norbert Menzel zum Vorverkauf sagt: „Wir sind sehr zufrieden“. Auch Sparfüchse können sich freuen, denn die Tickets gibt es für rund 20 Euro! Aber aufgepasst: Ab 1. Januar steigen die Preise leicht an. HIER kannst auch du dir ein Ticket kaufen.

Und auch der rote Stift für den Kalender kann schon gezückt werden, denn der Termin für die Party steht fest.

NRW: Diese Stars treten in Herne auf

So werden am Samstag, 10. Mai 2025, zahlreiche Stars auf der Bühne in Herne stehen. Mit dabei sind unter anderem Mallorca-Sänger Peter Wackel (47), Anna Maria Zimmermann (36), Olaf Henning (56). Außerdem werden Tim Toupet (53), DSDS-Star Norman Langen (39) und Buddy (47) und viele mehr die Menge zum Jubeln bringen.

Aber das ist noch nicht alles, denn es tritt auch eine echte Kirmeskönigin auf. Wer das ist? Das kannst du in der „WAZ“ nachlesen.