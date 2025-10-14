Jetzt ist es raus! Das sind die Neuheiten beim Cranger Weihnachtszauber 2025

Der Duft gebrannter Mandeln und Glühwein gepaart mit bunten Lichtern und rasantem Fahrspaß. Auch 2025 verbindet der Cranger Weihnachtszauber das Beste aus den Welten Weihnachtsmarkt und Kirmes.

Bei der diesjährigen Ausgabe des bunten Treibens auf dem Cranger Kirmesplatz können sich die Besucher auf einige Neuheiten freuen. Das Beste vorweg: Der Eintritt für den Cranger Weihnachtszauber bleibt mit zwei Euro pro Person (ab vier Jahren) konstant.

Cranger Weihnachtszauber 2025: Das ist neu

Neben den bereits bekannten Shows können sich die Besucher in diesem Jahr auf ein paar neue Fahrgeschäfte und ein paar Verbesserungen beim Eisstockschießen freuen. „Die Bahn wird von zehn auf vierzehn Meter verlängert“, kündigt Alex Talash im Gespräch mit DER WESTEN an.

Laut dem Sprecher des Cranger Weihnachtszaubers wird in diesem Jahr außerdem der Startbereich überdacht und beheizt sein. Ein weiterer Anreiz für beschwingte Stunden auf der Eisbahn: Während der Buchungszeit kommen die Wettbewerber in den Genuss einer Getränkeflatrate. Das Eisstockschießen dürfte in diesem Jahr also ein feuchtfröhlicher Jahresabschluss auf der ein oder anderen Firmenfeier werden.

Neue Fahrgeschäfte beim Cranger Weihnachtszauber

Wer etwas mehr Action sucht ist auf dem neuen Fahrgeschäft „Space X – The Ride“ richtig. Dabei geht es mit Vollgas richtig hoch hinaus. Ein echter Adrenalinkick! Zudem können sich die Besucher des Cranger Weihnachtszaubers auf den „Happy Traveller“, einer kleineren Version des bekannten „Breakdance“ freuen.

Hinzu kommen „Der Polyp“, den die meisten Kirmesfans als Krake kennen, eine Geisterbahn („Spuk“) sowie „Brunos freche Farm“. Auf dem Familienfahrgeschäft in Bauernhofoptik können Kinder in einem kleinen Zug Platz nehmen. Ein großer Spaß für die ganz Kleinen. Wie immer: Beim Cranger Weihnachtszauber dürfte für alle Altersgruppen etwas dabei sein. Los geht es am 20. November. Das bunte Treiben endet traditionell mit dem Abschlussfeuerwerk am 30. Dezember.