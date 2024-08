Cranger Kirmes: Besucher lassen Vanessa Mai abblitzen – „Ihr Säcke!“

Wilde Achterbahnen, schaurige Geisterschlösser und gigantische Festhallen – da ist jedem schnell klar: Die Cranger Kirmes läuft! Jedes Jahr aufs Neue reisen Millionen Besucher an, um das Spektakel des größten Volksfestes in NRW nicht zu verpassen. Die Veranstaltung findet traditionell in Herne-Crange statt. Und da darf natürlich eins nicht fehlen: eine krachende Eröffnungsparty!

Unzählige Besucher fieberten wochenlang auf den 2. August hin, an dem das Volksfest offiziell eröffnet wurde (begonnen hatte der Rummel schon am 1. August). So zapfte Frank Dudda, Oberbürgermeister von Herne, auch in diesem Jahr das erste Fass an und gab damit den Startschuss für jede Menge Spaß und ausgelassenes Feiern bis zum 11. August. Um dem Publikum in der Festhalle der Cranger Kirmes anschließend so richtig einzuheizen, gab Pop- und Schlager-Star Vanessa Mai schließlich alles. Die ersten Reaktionen der Besucher ließen allerdings nichts Gutes ahnen.

Cranger Kirmes: Vanessa Mai mit Startschwierigkeiten

„Wer war schon mal auf einem Konzert von mir?“ Mit diesen Worten testet Vanessa Mai auf der Cranger Kirmes die Stimmung unter den Feierwütigen. Die Besucher lassen sie jedoch zunächst abblitzen. Es ertönt nur ein verhaltenes Jubeln aus vereinzelten Ecken. Vanessa nimmt es mit einem lockeren „Und wo war der Rest?“, denn so schnell gibt sie noch nicht auf. Nächster Anlauf: „Wer war noch nie auf einem Konzert von mir?“

Als auf diese Frage schließlich auch keine eindeutige Antwort zurückkommt, geht die Sängerin schließlich einen Schritt zurück und holt die Gäste noch mal ganz von vorne ab: „Ich bin die Vanessa und das ist meine Band.“ Wie sich herausstellen sollte der richtige Weg, denn nur wenig später ist das Eis gebrochen.

Plötzlich dreht das Publikum richtig auf

Auf der Cranger Kirmes kommen die unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Städten mit ungleichen Erwartungshaltungen zusammen. Doch eins haben wohl alle gemeinsam: Sie wollen ausgelassen feiern, Spaß haben und den Alltagstrubel vergessen. Kein Wunder also, dass die Besucher bei einem Wiesn-Hit schließlich alle mit anstimmen. Während Vanessa Mai anfangs mit ihrem Publikum noch warm werden musste, singen nur wenig später alle zusammen „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ im Chor.

Mit einem vollen Bierkrug in der einen Hand und dem Mikro in der anderen bringt Vanessa Mai schließlich richtig Stimmung in das Festzelt der Cranger Kirmes. Ein kräftiges „Prost, ihr Säcke!“ und das Eis ist endgültig gebrochen. Insgesamt kam ihr Konzert zum Kirmesauftakt trotz der kurzen Startschwierigkeiten richtig gut an, neben eigenen Songs gab es auch Cover-Kracher, zum Beispiel von Nena. Womöglich mussten einige Besucher erst einmal die Erinnerungen an den Debakel-Auftritt von Schlager-Sängerin Michelle im vergangenen Jahr aus dem Kopf bekommen.