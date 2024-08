Cranger Kirmes: Enttäuschte Fans machen ihrem Frust Luft – „Echt armselig“

Die Cranger Kirmes, bekannt als eines der größten und beliebtesten Volksfeste Deutschlands, zieht traditionell zahlreiche Besucher an. Die schätzen aber nicht nur die Fahrgeschäfte und die – teilweise ziemlich teuren – Kirmes-Leckereien (>>> hier mehr dazu), sondern auch die jedes Jahr wechselnden Souvenirs.

+++ Cranger Kirmes: Hammer am letzten Tag – DAS müssen Besucher dringend wissen +++

Doch diesmal ist bei vielen Fans der Cranger Kirmes die Enttäuschung groß: Die begehrten Andenken waren teilweise nach wenigen Tagen schon vergriffen. Einige Rummel-Besucher machen auf Social Media ihrem Unmut über die unzureichende Verfügbarkeit Luft.

Cranger Kirmes: Beliebtes Souvenir schnell ausverkauft

In gewisser Weise hat das Marketing-Team der Cranger Kirmes den Ärger selbst losgetreten. Es postete auf der Facebook-Seite der Kirmes am Donnerstag (8. August) folgende Bekanntmachung: „In diesem Jahr haben wir wohl genau die richtige Farbe getroffen. Unsere Schlüsselbänder mit dem Kirmesslogan ,Größer als Du denkst!‘ sind jetzt bereits ausverkauft.“

+++ Cranger Kirmes: Bierpreis-Wahnsinn! Besucher können es nicht fassen +++

Eine Info, die frustrierte Kirmes-Fans auf den Plan rief. Ein Facebook-Nutzer schrieb seine Kritik ausführlich auf: „Kann ich überhaupt nicht verstehen. Es ist die größte und beliebteste Familien-Kirmes Deutschlands, wo Besucher wirklich überall herkommen. Wir reden hier ja schließlich nicht von einer kleinen Klitschen-Kirmes… und dann so dermaßen wenige Souvenirs zu produzieren, ist echt schon armselig.“

Kirmes-Kaffeetassen auch schon knapp

Ein weiterer Nutzer ergänzt, die Armbänder in Pink- und Rosa-Tönen für 3,50 Euro seien schon am dritten Kirmes-Tag nicht mehr verfügbar gewesen: „Schon seit Samstag ausverkauft. So eine große Veranstaltung und kein Nachschub. Komisch.“ Ein anderer Nutzer hatte es nicht auf die Schlüsselbänder abgesehen, sondern auf das Memory-Spiel – vergeblich: „Memory war auch bereits ausverkauft. Schade.“ Die Cranger Kirmes nimmt direkt zu den Kommentaren Stellung: „Unser Lager ist leer. Die Produktionszeiten sind leider zu lang, um noch während der Kirmes nachzubestellen.“

Eine Nutzerin hatte noch Schlüsselbänder ergattert, ganz glücklich ist sie trotzdem nicht: „Die Farbe ist mega schön, hatte mir den Schlüsselanhänger allerdings wie bei ,Reif für Crange‘ in kurz gewünscht und nicht in so einer langen Version.“ Unterdessen fragt eine andere Kirmes-Besucherin, ob es denn noch die Kaffee-Pötte gebe. Kostenpunkt: 9,90 Euro. Immerhin hat das Kirmes-Team dazu eine positive Nachricht. Es gibt dieses Souvenir noch, aber: „Nicht zu lange warten, die Tassen werden auch langsam knapp.“

Mehr News:

Apropos „nicht zu lange warten“: Die Cranger Kirmes geht in den Endspurt. Am Sonntag, 11. August, ist das größte Volksfest in NRW nach zehn Tagen auch schon wieder vorbei. Ob die Marke von vier Millionen Besuchern geknackt wird? Warten wir mal ab.