Brutale Szenen auf Cranger Kirmes – mitten im Festzelt passiert es

Am Sonntag (10. August) geht die Cranger Kirmes nach elf erfolgreichen Tagen zu Ende. Zum Abschluss gibt es noch ein fulminantes Feuerwerk und dann heißt es abwarten und aufs nächste Jahr freuen.

Allerdings wirft ein Vorfall am letzten Kirmeswochenende einen Schatten auf die Erfolge der Großveranstaltung in NRW.

Sicherheit und Stimmung auf der Cranger Kirmes

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Festzelt zu einem Vorfall, bei dem ein Mann mit einem Glas ins Gesicht geschlagen wurde. Er musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär verblieb.

Ansonsten blieb die Lage auf der Cranger Kirmes ruhig. Polizei, Feuerwehr und DRK berichteten von nur wenigen Einsätzen. Die Cranger Kirmes verlief insgesamt ruhig, wie Polizei, Feuerwehr und DRK berichten. Bis Sonntagmittag kam es zu 19 Festnahmen und 14 Verkehrsunfällen, meist nur Bagatellschäden. Die Feuerwehr verzeichnete 28 Rettungseinsätze, musste jedoch keinen Brand auf dem Festplatz löschen.

Großeinsatz wegen Vögel sorgt für Räumung

Die Sicherheitsmaßnahmen waren top, wie auch ein Zwischenfall am 7. August bewies. Ein Vogel verursachte einen Störfall, doch die schnelle Zusammenarbeit aller Beteiligten verhinderte größere Probleme.

Kirmesdezernent Dr. Frank Burbulla betonte, dass „die Sicherheit unserer Besucher allerhöchste Priorität“ habe.

