Cranger Kirmes gibt es selbst bekannt – traurige Nachricht macht die Runde

Schlechte Nachrichten für Besucher der Cranger Kirmes! Eine beliebte Attraktion wirst du in diesem Jahr dort vergeblich suchen.

Am 1. August ist es so weit: Dann geht die Cranger Kirmes wieder an den Start! Jahr für Jahr lockt die Traditions-Veranstaltung zahlreiche Rummel-Liebhaber nach Herne. Doch in diesem Jahr werden Besucher eine Attraktion missen müssen.

++ Cranger Kirmes: Traditions-Stand zieht die Reißleine – es ist das Ende einer Ära ++

Cranger Kirmes ohne beliebte Attraktion

„Ring frei für …“, wird es in diesem Jahr nicht auf der Cranger Kirmes heißen. Charly Schultz, seit über drei Jahrzehnten auf den Rummelplätzen der Republik unterwegs, hat seinen Betrieb „Fight Club“ verkauft! Das gaben die Veranstalter der Cranger Kirmes bekannt.

+++Cranger Kirmes verkündet Hammer! Neue Attraktionen und ein Superstar zum Auftakt+++

„Und der neue Besitzer hat uns leider mitgeteilt, dass er aus Krankheitsgründen in diesem Jahr nicht zu uns kommen kann. Im kommenden Jahr will er aber auf jeden Fall dabei sein“, erklärt Kirmes-Platzmeister Tibo Zywietz.

Immerhin: Für die Architektur des größten Volksfestes in Nordrhein-Westfalen hat dies keine Auswirkungen. „Auf den angestammten Platz der Boxbude kommt die, Geisterstadt‘. Die Geisterbahn wird einfach ein paar Meter weiter links aufgebaut, Grenze ist der Fluchtweg in Richtung Kanal“, so Zywietz, der seit Dienstag, 10. Juli, seinen festen Arbeitsplatz auf den Rummelplatz verlegt hat, um die Aufbauarbeiten zu koordinieren.

Die dadurch in dieser Kanalreihe gewonnen Frontmeter belegt der Gastronomiebetrieb „Gastmahl des Meeres“, der seinen Bereich vergrößern darf. Eine kleine Lücke von circa acht Frontmetern wird bei der Restplatzvergabe geschlossen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Charly Schulz boxte einst selbst

Charly Schulz wurde 1947 geboren und ist ein echtes Schaustellerkind. Er boxte selbst, ein Mittelhandbruch beendete seine sportliche Laufbahn. 1985 kaufte er den „Fight Club“, der sich vor allem in den Abendstunden zu einer Attraktion für viele Kirmesbesucher entwickelte.