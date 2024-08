Cranger Kirmes: Besucher trauen ihren Augen kaum – das gab es noch nie!

Endlich ist es wieder so weit: Die Cranger Kirmes ist zurück! Die beliebte Kirmes kann bereits seit Donnerstag (1. August) von Rummel-Liebhabern besucht werden. Doch die offizielle Eröffnung gab es erst einen Tag später. Und da kam es gleich zu einem Rekord.

Endlich wieder Karussell fahren, Zuckerwatte essen und Spaß haben. Zahlreiche Menschen aus dem Ruhrpott und der Umgebung haben auf diesen Tag hin gefiebert. Die Cranger Kirmes hat ihre Pforten ab sofort geöffnet. Und direkt an Tag zwei gab es etwas zu bestaunen – Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda sorgte höchstpersönlich dafür.

Hernes OB sorgte auf Cranger Kirmes für einen Rekord

Bei dem traditionellen Fassanstich bei der Cranger Kirmes kam es zu einem Rekord, wie die „WAZ“ berichtet. Ursprünglich hatte sich Dudda „drei bis fünf Schläge“ für den Anstich vorgenommen. Doch es sollte ganz anders kommen. Lediglich zwei Schläge benötigte der Oberbürgermeister – Rekord! „Er ist drin“, rief Dudda freudig., „Nun können wir feiern!“

Dudda: „Endlich darf ich wieder die Bretter betreten, die zumindest für zehn Tage die Welt bedeuten und das ist ein wunderbares Gefühl.“ Doch neben all dem Spaß hatte Dudda auch einen wichtigen Appell an alle Kirmes-Besucher: „Achtet auf die Anwohner, denkt an sie“.

Bekannte Politikerin ebenfalls bei Eröffnung der Cranger Kirmes

Vor dem Fassanstich begrüßten der Oberbürgermeister und der Moderator, der Herner Comedian Helmut Sanftenschneider, die stellvertretende Ministerpräsidentin in NRW, Mona Neubaur. Sie ist bereits das fünfte Mal in Folge auf der Cranger Kirmes. Welch hochrangiger Politiker sich ebenfalls noch auf der Cranger Kirmes blicken ließ und was sonst noch bei der offiziellen Eröffnung passierte, liest du bei der „WAZ“.

