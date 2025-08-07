Großeinsatz der Feuerwehr bei Cranger Kirmes – Vogel sorgte für Sperrung!

Alarm bei der Cranger Kirmes! Ein Teil des beliebten Volksfests ist am Donnerstag (7. August) ab 16.20 Uhr für einige Stunden gesperrt worden. Der Grund: ein großer Feuerwehreinsatz – und ein Vogel. Einige Gastronomien und Fahrgeschäfte mussten zwischenzeitlich schließen.

Laut Feuerwehr hat es ein technisches Problem an einer Schaltanlage gegeben. Die Stadtwerke sind vor Ort gewesen, so ein Feuerwehrsprecher zu DER WESTEN. Es habe keine Verletzten gegeben, zu keiner Zeit habe Gefahr für Besucher der Cranger Kirmes gegeben.

Großeinsatz der Feuerwehr bei Cranger Kirmes

Wie DER WESTEN vor Ort erfahren hat, sei ein kleiner Vogel in das Trafohäuschen gegenüber der Cranger Kirche geflogen. Dieser Vogel musste aus dem Gebäude geholt werden. Es bestand die Gefahr eines Brandes – das wiederum hätte zu Stromausfällen auf der Kirmes führen können.

Feuerwehreinsatz auf der Cranger Kirmes am Donnerstag (7. August)! Foto: FUNKE Foto Services

Konkret betroffen war die Fischhaus-Lichte-Straße zwischen den Fahrgeschäften „Happy Sailor“ und „Rio Rapidos“. Die Feuerwehr war mit sechs Löschzügen und einem Krankenwagen vor Ort. Spezialisten der Rettungskräfte haben eine Drohne aufsteigen lassen, um den Einsatz aus der Luft zu überwachen.

Viele Besucher der Cranger Kirmes warteten vor den abgesperrten Bereichen. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/DER WESTEN

Die Feuerwehr führte zwei Kontrolldurchgänge durch, um zu schauen, ob nicht noch ein weiterer Vogel ins Trafohäuschen geflogen ist. Die Besucher haben währenddessen vor den Eingängen und dem abgesperrten Bereich gewartet, bis die Absperrbänder Abend entfernt wurden.

Von der Kirmes-Sperrung besonders betroffen waren neben dem Autoscooter „Millenium Drive“ auch die drei Biergärten Arens, Traber und der Karaoke-Biergarten. Sie hatten um 20 Uhr eine Party mit DJs geplant. Mit etwas Verzögerung kann diese wie geplant stattfinden. Der übrige Kirmesbetrieb lief übrigens während des Einsatzes weiter.