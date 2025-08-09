Wie weit komme ich mit 20 Euro auf der Cranger Kirmes? Es bleibt ein flaues Gefühl!

Die Cranger Kirmes neigt sich schon wieder dem Ende zu – auf den letzten Zügen machte auch ich mich zum ersten Mal auf den Weg nach Herne. Natürlich wollte ich die vielen Fahrgeschäfte ausprobieren, aber vor allem hatte ich Hunger.

Mein Ziel? Mit 20 Euro so satt wie möglich zu werden. Das Ergebnis? Ein flaues Gefühl und ein irritierender Blick auf mein Konto.

Essens-Test auf der Cranger Kirmes: Wie weit komme ich mit 20 Euro?

Dampfende Bratwürste und Steaks, riesige gefüllte Kartoffeln, Lángos, Flammlachs, Backfisch im Brötchen, Nudeln aus dem Parmesanlaib und Crêpes in allen Varianten – auf der Cranger Kirmes tanzt der Magen Polka! Wer hier nichts findet, hat eindeutig etwas falsch gemacht. Ob deftig oder süß – hier wird jeder Wunsch erfüllt.

Mein Plan? Mit 20 Euro so viele Leckereien wie möglich ausprobieren. Schon beim Anblick der bunten Buden und blinkenden Karussells knurrte mein Magen. Also los geht’s, die leckere Challenge! Die vielen bunten Lichter machten mir aber erst einmal Lust auf ein Slush-Eis. Lange suchen musste ich nicht, denn beinahe an jeder Ecke warb ein Laden mit den süßen, kunterbunten Zuckergetränken.

Auf der Cranger Kirmes probierte ich ein Slushi: Für vier Euro gabs 0,3 Liter von dem süßen Getränk. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Die Auswahl war riesig: Blaubeere, Multivitamin, Cola, Kirsche und viele mehr. Ich entschied mich für Wassermelone und Blaubeere in der 0,3-Liter-Größe für vier Euro. Klein, lecker und der Gehirnfrost ist inklusive.

Gebrannte Mandeln müssen sein: 100g gibts für fünf Euro

Dann stieg mir schon der Duft gebrannter Mandeln in die Nase. Die gehören auf dem Rummel einfach dazu. Für 100 Gramm mit Zimtgeschmack musste ich satte fünf Euro blechen. Satt war ich danach aber noch lange nicht. Und mir blieben nur noch elf Euro, um mein Ziel zu erreichen.

Also machte ich mich auf die Suche nach einer richtigen Mahlzeit. Das Problem? Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Doch dann erinnerte ich mich! Irgendwo auf der Cranger Kirmes hatte ich Grill-Lachs gesehen. Das Problem war nur: Ich wusste nicht mehr, wo. Also irrte ich umher, zehn … fünfzehn Minuten … keine Spur vom heiß ersehnten Fisch.

Backfischbrötchen auf der Cranger: Riesen Portion für unter zehn Euro

Um 21:00 Uhr entdeckte ich dann den Laden, der meinem Magen Purzelbäume bescherte: einen Fischstand, nämlich den von Fischhaus Lichte! Der hatte zwar keinen Lachs, dafür aber eine immense Auswahl anderer Leckereien: Calamaris, frische Fischbrötchen und natürlich der Klassiker: Backfisch im Brötchen.

Eines kostete inklusive Brötchen 7,50 Euro, für einen Euro mehr gab es noch etwas Knoblauch- oder Kräutersauce dazu. Wenige Minuten später stand ich mit meinem dampfenden Brötchen an einem Tisch und ließ es mir so richtig schmecken.

Das Fischbrötchen gabs für 7,50 Euro – ein Euro extra kostet die Sauce. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Ich muss ehrlich sagen, dass ich die ganze Portion nur mit Ach und Krach schaffte – der panierte Fisch war wirklich riesig! Doch mein süßer Gaumen hatte noch Lust auf Schokoerdbeeren. Zum Glück musste ich nicht lange suchen, denn direkt gegenüber wartete ein Stand voller Süßigkeiten. Für sechs Euro gab es etwa sechs schokolierte Früchte. Nachdem ich auch diese mit Genuss gegessen hatte, machte ich mich auf den Weg nach Hause.

Das Ergebnis? 23,50 Euro – ich habe mein Ziel knapp überschritten, aber das war es wert. Nun ging es ich mit einem flauen Gefühl im Magen nach Hause, da ich mich dann doch übernommen habe. In der Tasche fand ich noch ein paar restlichen Mandeln – sozusagen ein Stück Kirmes für zu Hause. Was hättest du dir gekauft?