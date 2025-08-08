Das erste Mal auf Crange – damit hab ich nicht gerechnet: „Ach du heilige Schei***!“

Oktoberfest, Sandkerwa oder das gute alte Dorffest – als Fränkin war Kirmes für mich schon immer mehr als nur ein bisschen Karussell und Currywurst. Es ist dieses besondere Gefühl, das schon beim ersten Blick auf die bunten Lichter am Horizont aufkommt. Es glitzert, es blinkt, es riecht nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst.

Genau dieses Gefühl hatte ich auch, als ich das erste Mal zur Cranger Kirmes aufbrach. Ich war aufgeregt wie ein Kind vorm Weihnachtsbaum. Riesenrad, Achterbahn, Greifautomaten – ich wollte alles sehen, alles erleben. Doch so positiv wie alles anfing, endete eine Sache übel: Ich musste schreien und fluchen …

Das erste Mal auf der Cranger Kirmes

Doch bevor ich mich kopflos in die Menge stürzte, machte ich das, was ich immer mache: Den Kirmesplan studieren. Loopings? Nein danke. Alles, was sich unkontrolliert dreht? Auch nicht mein Ding. Also entschied ich mich für den neuen Alpen Coaster – 500 Meter Berg- und Talfahrt, klingt harmlos, oder?

Mit leicht flauem Magen stellte ich mich an. Jeder Schritt Richtung Einstieg stieg meine Nervosität, doch dann ging es schon los: Einsteigen, Bügel runter, los geht die wilde Fahrt. Rauf, runter, enge Kurven, plötzlich ein Ruck nach links – ich quietschte, ich lachte, ich klammerte mich fest – und zack, war es auch schon vorbei. Mit verschrumpelten Haaren machte ich mich weiter auf dem Weg: Prompt steuerte ich einen Greifautomaten an.

Ich weiß, man gewinnt eigentlich nie, aber was soll’s? Mit fünf Euro weniger im Geldbeutel versuchte ich mein Glück. Und sowas passierte mir noch nie: Nach meinem zweiten von sechs Versuchen hatte ich einen blauen Stitch gezogen! Glücklich sprang ich auf und ab und konnte es gar nicht glauben. Mit stolzem Beweisfoto ging es für mich weiter: Immerhin wollte ich so viel wie möglich sehen und probieren.

Ich war das erste Mal auf der Cranger Kirmes und hatte prompt Erfolg am Greifautomanten.

„Ach du heilige Schei***!“

Und schon gings aufs nächste Fahrgeschäft, beziehungsweise in die nächste Live-Action-Show. Schon von Weitem hörte ich die Schreie – somit war klar: Der Panic Room war nicht mehr weit entfernt. Und genau hier sollen nicht nur Lichteffekte und 3D-Fassaden mich zum Schreien bringen, sondern eben auch verkleidete Schausteller. Erneut stellte ich mich mit flauem Gefühl an, denn Horror-Filme sind eigentlich gar nichts für mich. So hatte ich, schon bevor es begann, schweißnasse Hände.

Der Panic Room auf der Cranger Kirmes löste bei mir Gänsehaut aus. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN WEDS

Doch bevor ich es mir anders überlegen konnte, durfte ich das düstere Haus betreten. Auf mich warteten enge Gassen und gruselige Geräusche an jeder Ecke. Und als ich beinahe die Hälfte geschafft hatte, spürte ich: Mich beobachtet jemand. Langsam drehte ich mich um und dann passierte es. Ich schrie: „Ach du heilige Schei***!“ – direkt hinter mir stand eine gruselige verkleidete Gestalt, ausgestattet mit einem Gummibeil. Nach diesem Schreck wartet nur noch eine laufende Kettensäge auf mich – und schon war ich endlich wieder im Hellem.

Nach dieser Horror-Tortur war für mich klar: Ich will nach Hause. Glücklich mit meinem Stitch in der Hand machte ich mich auf den Weg. Für mich war klar: Ich komme wieder – ob ich nächstes Jahr wieder den Panic Room betreten werde? Wer weiß, den Schrecken werde ich auf alle Fälle nicht so schnell vergessen …