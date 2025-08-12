Nach Cranger Kirmes: Eiswagen wurde gestohlen! Besitzer sprachlos: „Unser Lebensunterhalt“

Böses Erwachen nach der Cranger Kirmes! Am Sonntag (10. August) ging das Großevent in Herne zu Ende. Schausteller und Veranstalter blicken auf einige erfolgreiche Tage zurück. Allerdings erreicht Besucher nun die traurige Nachricht im Nachhinein.

Offenbar wurde ein Verkaufswagen in der Nacht auf Montag (11. August) gestohlen. Die Besitzer hatten den Anhänger neben anderen Schaustellerfahrzeugen abgestellt und gesichert. Doch als sie am nächsten Tag zurückkehrten, um ihn mitzunehmen, war er plötzlich weg. Gegenüber der „WAZ“ schildern Jennifer und Marcelo Rodríguez ihre Verzweiflung.

Budenbetreiber verlieren nach Cranger Kirmes alles

„Krause’s Eiswerk“ ist das Ein und Alles von Ehepaar Rodríguez – doch nun ist er spurlos verschwunden. Irgendjemand muss den Wagen in der Nacht nach Ende der Kirmes weggefahren haben. Vermutlich mit einem Bulli oder Kleintransporter, mit einem kleinen Auto wäre das nicht möglich gewesen, sagt das Ehepaar.

Auch interessant: Nach Cranger Kirmes 2025 steht es fest – Besucher werden hellhörig

Für den Verkaufswagen hat das Paar einen Kredit aufgenommen. Nun steht es vor dem finanziellen Ruin: „Das ist unser Lebensunterhalt. Ohne Wagen können wir kein Eis verkaufen und wovon sollen wir dann leben?“, zitiert die „WAZ“ die verzweifelten Eisverkäufer.

+++ Ein ähnliches Schicksal: Kurz vor Beecker Kirmes in Duisburg – komplette Bude gestohlen: „Wir sind fassungslos“ +++

Nach Cranger Kirmes: Zeugen gesucht

Die Besitzer versuchen jetzt alles, um ihren Wagen wiederzubekommen. Sie hoffen auf Zeugen, die den Dieb möglicherweise beim Abschleppen des Anhängers beobachtet haben könnten. Vielleicht gibt es auch Überwachungskameras, die die Szene aufgezeichnet haben?

Mehr Nachrichten:

Die Polizei hat den Diebstahl bereits bestätigt und ermittelt. Der Anhänger sei bereits zur Fahndung ausgeschrieben und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei oder beim Ehepaar Rodríguez zu melden. Deren Kontaktdaten und weitere Informationen zu besagtem Eiswagen erfährst du im Artikel der „WAZ“.