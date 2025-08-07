Großes Comeback nach Aus auf Cranger Kirmes! „Bin wieder da“

Die Cranger Kirmes in Herne geht noch bis Sonntag (10. August) und verspricht Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine große Portion Spaß. Besucher können sich dieses Jahr auf mehrere Neuheiten gefasst machen.

Dazu zählen der Alpen Coaster, der BayernTower, die Fahrt zur Hölle 2.0, Freddy’s Company und das heiß diskutierte White Wheel. Zusätzlich dazu gibt es ein großes Comeback auf der Cranger Kirmes.

Comeback auf der Cranger Kirmes

Nach drei Jahren Pause ist Panagiotis „Panos“ Panagiotidis mit seinem Karaoke Biergarten wieder auf der Cranger Kirmes dabei, heißt es in einer Mitteilung. „Ja, ich bin wieder da“, sagt der 53-jährige Wanne-Eickeler und freut sich offenbar über seine Rückkehr. Diesmal an seiner Seite: sein neuer Partner Johann „Schengel“ Meyer.

Im Karaoke Biergarten bringen die beiden das Publikum dazu, bei zeitlosen Evergreens und bekannten Hits begeistert mitzusingen. Der Veranstalter der Cranger Kirmes war schon nach dem ersten Wochenende überzeugt und nannte den Karaoke Biergarten „einen der großen Gewinner auf unserm Platz“.

Comeback bringt Neuerung mit sich

Das Comeback auf der Cranger Kirmes dürfte viele überraschen, denn damals haben Panagiotidis und sein einstiger Partner von einem dauerhaften Aus gesprochen. Grund dafür war die Lage des Standortes, die „für uns außerhalb des eigentlichen Kirmesgeländes liegt“.

Doch jetzt ist der Karaoke Biergarten umgezogen. Statt wie früher an der Hauptstraße gegenüber dem Sportplatz des SV Wanne 11, befindet er sich nun in der Fischhaus Lichte-Straße – direkt mit Blick auf das Riesenrad. „Das ist ein Top-Platz in der Bremer Reihe, wie diese Gasse von Kirmesfans genannt wird“, freuen sich die Schausteller über ihren neuen Standort mitten im Herzen des Festgeländes.