Kurz vor Ende der Cranger Kirmes geht die Nachricht um – damit hat niemand gerechnet

Am letzten Tag herrscht Gewissheit: Wieder einmal hat die Cranger Kirmes ihrem Ruf als größtes Volksfest in NRW alle Ehre gemacht. Dabei sah es zu Beginn alles andere als rosig aus.

Denn nach dem wettertechnisch durchwachsenen Start konnte die Stadt Herne erst am vierten Tag vermelden, dass die Schallmauer von einer Million Besuchern geknackt wurde. Doch besonders in der zweiten Hälfte der Cranger Kirmes meinte es Petrus sehr gut mit den Kirmes-Fans im Ruhrgebiet. Und so haben die Veranstalter am Sonntag (10. August) die beste Nachricht zu verkünden.

Cranger Kirmes verkündet frohe Botschaft

„Wir haben es wieder einmal gut hinbekommen. Kommen heute noch einmal über 400.000 Besucher, und beim Blick aufs Wetter bin ich da sehr optimistisch, dann haben wir an den elf Kirmestagen die Vier-Millionen-Marke geknackt. Und das ist eine Top-Zahl!“, jubelt Dr. Frank Burbulla am letzten Tag der Cranger Kirmes.

Alleine am Freitag und Samstag strömten nach Angaben des Kirmesdezernenten über eine Million Gäste auf den Kirmesplatz in Herne. Einen ganz besonderen Dank richtete Frank Burballe an die Anwohnenden, die „sehr viel Verständnis aufbringen und ihre Kirmes einfach mitfeiern.“ Auch im Gespräch mit DER WESTEN äußerten sich viele Anwohnende euphorisch zur Cranger Kirmes. Doch es gab auch negative Kommentare. Mehr dazu hier >>>

Zwischenfall auf Cranger Kirmes

Nur ein Vogel nahm der Cranger Kirmes zwischenzeitlich den Wind aus den Segeln (hier mehr Details >>>). Der hatte sich am Donnerstag (7. August) in einer Schaltanlage verirrt, was zu einem Kurzschluss mit Stromausfall hätte führen können.

Man habe dabei alle Maßnahmen getroffen, um die größtmögliche Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten, betont der Kirmesdezernent: „Nach dieser Vorgabe haben wir gehandelt. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten war tadellos, dadurch konnten wir auch die Einschränkungen für die Schausteller so klein wie möglich halten“. Auch aus Sicht von Feuerwehr und Polizei war die Cranger Kirmes angesichts der Anzahl von 3,6 Millionen Besuchern bis Sonntagmittag überaus friedlich und ereignisarm verlaufen.