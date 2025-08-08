Cranger-Besucher erlebt Tortur – „Man fühlt sich verarscht“

Die Cranger Kirmes ist ein jährliches Highlight, das Kirmes-Fans aus dem Ruhrgebiet kaum abwarten können. Zwischen Achterbahnen, Karussells und den zahlreichen Biergärten findet dort jeder Besucher etwas, das das Herz höher schlagen lässt. Passend dazu liefert die laute Kirmes-Musik mit den leckeren Gerüchen nach gebrannten Mandeln, Bratwurst oder anderen Leckereien die perfekte Atmosphäre, um einen Abend lang abschalten und sich den Eindrücken hingeben zu können.

So wollte auch Helge Muschalik sich einen schönen Tag mit seiner Familie machen. Am 6. August reiste er mit dieser – teilweise aus Bottrop – an, um sich dem vermeintlich lustigen Treiben auf der Cranger Kirmes hinzugeben. Doch es kam alles anders als geplant…

Cranger-Kirmes: Besucher rasend vor Wut

Der fröhliche Kirmes-Abend stellte sich für Muschalik und seine Familie als wahre Tortur heraus – zumindest die Anreise. Denn die Fahrt bis zur Cranger Kirmes stellte sich für sie alles andere als einfach heraus. Zunächst trafen sie auf die Sperrung der Heerstraße, mit der die Familie nicht gerechnet hatte. „Das mag persönliches Pech sein, jedoch habe ich so etwas in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt, kein einziges Mal“, berichtet Muschalik gegenüber DERWESTEN. Doch es ging noch weiter.

Ursprünglich sei die Anfahrt zur Cranger Kirmes als „toll“ angepriesen worden. Davon bekam die Familie allerdings nichts mit. „Die Polizei verhinderte erfolgreich die Zufahrt auf die Heerstraße, der Verkehr wurde von der Cranger Straße kommend weiter auf die Cranger Straße abgeleitet“, schildert Muschalik seine Erlebnisse. Dann die nächste Hiobsbotschaft: „Die nächste zur Verfügung stehende P+R Möglichkeit war hoffnungslos überfüllt“.

Parksituation ist „hoffnungslos“

Schließlich suchte die Familie nach einer weiteren Möglichkeit zum Parken, die an der Zeche Ewald in Herten ausgeschildert worden sei. „Nach mehrmaligem Kurven am vermeintlichen Ziel mussten wir feststellen, dass diese Möglichkeit entweder unsichtbar oder schlichtweg nicht vorhanden war“, ärgert Muschalik sich. Mittlerweile suchte er rund 40 Minuten nach einem Parkplatz – und blieb erfolglos.

„Man fühlt sich verarscht, denn keine der genannten Alternativen ist eine Alternative. Überfülltes P+R, hoffnungslos überfüllte Busse und die Entfernung zu weit, um mit dem Fahrrad anzureisen“, fasst er die Tortur gegenüber DERWESTEN zusammen.

Letztendlich endete der Abend für Muschalik nicht wie geplant auf den Cranger Kirmes, die im Fall der Familie schier unmöglich anzureisen wahr, sondern im „Moto 59“ an der Zeche Ewald. Obwohl der Abend so doch noch eine Wendung nahm, dürfte das den Frust der Familie nicht minder machen. Schließlich hatte diese sich auf den Besuch der Kirmes gefreut.