Anwohner rechnen mit Cranger Kirmes ab – „Ekelhaft“

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW. Jedes Jahr strömen Millionen von Besuchern nach Herne, um den Rummel zu besuchen.

Klar ist aber auch: Während es für die einen eine willkommene Abwechslung ist, bedeutet es für die Anwohner eine Zeit voller Trubel, Lärm und vor allem ein erhöhtes Verkaufsaufkommen. DER WESTEN hat sich vor Ort mal genauer umgehört, wie es den Crangern in diesem Jahr ergangen ist. Schnell wurde klar: Die Meinungen gehen weit auseinander.

Cranger Kirmes 2025: Anwohner sprechen Klartext

Rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte, jede Menge Programmpunkte und Imbissbuden. Logisch, dass bei all dieser Gaudi der Lärm entsprechend hoch ist – und dass, obwohl sich die Stadt bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Um den sogenannte „Parksuchverkehr“ rund um den Kirmesplatz zu verringern, wurden etwa umfangreiche Straßensperrungen eingeführt. Somit ist klar: Die Parkplätze in der Nähe der Cranger Kirmes werden schnell gefüllt sein. Um dem entgegenzuhalten, soll eine Verkehrsleitkarte auf der Website der Cranger Kirmes einen Überblick darüber geben, wie welcher Parkplatz erreicht werden kann.

Klingt eigentlich alles gut, doch Cemre G. (30) und seine Frau Gülsum G. (30) sehen das etwas anders. So betont der gebürtige Herner: „Die Parksituation ist schrecklich. Wir wohnen ganz in der Nähe und müssen jeden Tag nach einer freien Parklücke suchen.“

„Ekelhaft“ und „katastrophal“: Einige Anwohner finden die Kirmes nur nervig

Auch Esra K. (34) sieht das ähnlich: „Die Parkplatzsituation, während der Cranger Kirmes, ist einfach katastrophal. Besucher stellen sich überall hin, blockieren Einfahrten und haben null Rücksicht!“ Auch bei Murat T. (28) ist die Wut groß: „Ich habe schon gesehen, wie jemand gegen eine Hauswand gepinkelt hat. Ekelhaft.“

Arthur K. liebt die Cranger Kirmes – er hat jeden Tag „Gänsehaut“ Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Manche Anwohner können es also kaum erwarten, wenn die Cranger Kirmes am Sonntag (10. August) endlich vorbei ist. Doch so geht es nicht jedem – ganz im Gegenteil. „Ich laufe jeden Tag mit Gänsehaut los – ich liebe einfach die Cranger Kirmes“, betont so Arthur K. (37) gegenüber DER WESTEN.

Andere sind Feuer und Flamme – „Ich brauch keinen Urlaub“

Die kritischen Stimmen seiner Nachbarn kann er nicht verstehen: „Wer hier hinzieht, sollte wissen, was auf einen zukommt.“ Auch Selina R. (41) ist Feuer und Flamme: „Ich find’s einfach mega cool. Die Fahrgeschäfte, die Lichter, das Essen – ich brauch keinen Urlaub, wenn die Kirmes da ist.“

Werner G. wohnt in Herne – er freut sich über die Cranger Kirmes. Er betont: „Endlich ist mal was los“ Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Auch Heidi F. (64) freut sich über die Cranger Kirmes: „Ich genieße es, abends einen Spaziergang über die Kirmes zu machen. Die Atmosphäre erinnert mich an meine Kindheit.“ Werner G. (72) sieht es ähnlich, er freut sich, dass jedes Jahr zahlreiche Besucher nach Herne strömen. So betont er gegenüber DER WESTEN: „Die Kirmes ist super, dann ist endlich mal was los in Herne.“

Die Cranger Kirmes spaltet also die Gemüter – für die einen Lärm und Stress, für die anderen pure Freude. Während sich manche Anwohner an Lärm, Müll und Verkehrschaos stören, leuchten bei anderen die Augen, wenn die ersten Fahrgeschäfte aufgebaut werden.