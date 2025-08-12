Nach Cranger Kirmes 2025 steht es fest – Besucher werden hellhörig

Was für ein Spektakel! Die Cranger Kirmes hat 2025 mal wieder das Ruhrgebiet begeistert. Nach Angaben der Veranstalter lockte das größte Volksfest in NRW trotz der widrigen Wetter-Bedingungen zu Beginn rund vier Millionen Besucher nach Herne.

Weil es so gut lief, forderte der Oberhausener Schausteller Rudolf Schütz laut „WAZ„, die Cranger Kirmes auf, 16 Tage zu verlängern. Was die Veranstalter zu dem Gedankenspiel sagen, erfährst du hier >>>. Fest steht: Ob elf oder 16 Tage – ein Datum werden sich die Kirmes-Fans aus dem Ruhrgebiet schon jetzt rot markieren.

Cranger Kirmes 2026: Termin steht fest

So hat der Veranstalter bereits jetzt die Eröffnung der Cranger Kirmes für das nächste Jahr angekündigt. Los geht es 2026 am 6. August. Eine mögliche Verlängerung des Volksfests steht für 2026 außer Frage. Stattdessen ist das Abschlussfeuerwerk am 16. August geplant.

Kurz vor Ende der diesjährigen Cranger Kirmes zog der Veranstalter noch ein äußerst positives Fazit. Die Rede war von äußerst wenigen Zwischenfällen angesichts der hohen Besucherzahlen. Ausnahme sei ein brutaler Zwischenfall im Festzelt gewesen, bei dem ein Mann mit einem Glas ins Gesicht geschlagen worden war (mehr dazu hier >>>). Kurz nach dem Fazit passiert es.

Cranger Kirmes von Unfall überschattet

So löste sich am Sonntagnachmittag (10. August) ein Teil von einem Fahrgeschäft und schleuderte einem Mann ins Gesicht geschleudert (hier mehr Details zu dem Unglück >>>). Die Betreiber des betroffenen „Predators“ ließen mitteilen, dass man einen unabhängigen TÜV-Sachverständigen sowie eine Spezialfirma damit beauftragt habe, das betroffene Bauteil (Verkleidung) zu überprüfen und notfalls Maßnahmen einzuleiten.

Am Montag (11. August) teilte das Betreiber-Ehepaar Wilma und Willy Kaiser mit, dass man eine Lösung gefunden habe, damit sich so ein Vorteil nie mehr wiederhole. Man habe alle betroffenen Bauteile zur Reparatur gebracht und wolle sie gezielt verstärken lassen. Die Schausteller lassen wissen: „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir bedanken uns ausdrücklich beim DRK, der Polizei und dem Veranstalter für die schnelle und professionelle Unterstützung. Unsere besten Wünsche gelten der verletzten Person.“