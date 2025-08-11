Cranger Kirmes 2025 vorbei – zwei Orte lassen selbst den Chef staunen

Die Cranger Kirmes 2025 begeistert erneut Millionen Besucher. Bis Sonntagmittag (10. August) zählte das größte Volksfest in NRW bereits 3,6 Millionen Gäste. Insbesondere das Finalwochenende zog riesige Menschenmengen an. Eine Million Besucher strömten allein am Freitag und Samstag auf den Festplatz. Trotz Anlaufschwierigkeiten zu Beginn ist die Resonanz überwältigend.

Besonders zwei Highlights stechen in diesem Jahr auf der Cranger Kirmes hervor.

Neue Highlights begeistern Besucher der Cranger Kirmes

Zu Beginn der Festivitäten sah es noch nicht so erfolgversprechend aus. Das schlechte Wetter hatte den Veranstaltern wortwörtlich „in die Kassen hineingeregnet“ (>>hier mehr dazu). Doch zum Ende hin sollte die anvisierte Besucher-Schallmauer durchbrochen werden.

Kirmesdezernent Dr. Frank Burbulla zieht circa 12 Stunden vorm Finale mit Feuerwerk ein vorzeitiges Fazit: „Wir haben es wieder einmal gut hinbekommen. Kommen heute noch einmal über 400.000 Besucher, und beim Blick aufs Wetter bin ich da sehr optimistisch, dann haben wir an den elf Kirmestagen die Vier-Millionen-Marke geknackt. Und das ist eine Top-Zahl!“

Für Kirmes-Chef Eduard Belker sollten insbesondere zwei Ausschankbetriebe für Furore sorgen: „Ein ganz großer Gewinner ist der Karaoke Biergarten, aber auch das neue Konzept der Cranger Festhalle mit dem großen Außenbereich sowie den vielen festen Veranstaltungen im verkleinerten Zelt kam sehr gut an.“

Cranger Kirmes: Blick auf das Finale und 2026

Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes (DSB), lobte zudem den gelungenen Branchenmix, der Jung und Alt glücklich gemacht habe: „Nur damit kann eine Kirmes auch die nächsten 500 Jahre überleben.“

Für 2026 steht der Termin bereits fest: Vom 6. bis 16. August wird in Herne wieder gefeiert.

