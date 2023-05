Cranger Kirmes 2023: Geheime Pläne enthüllt – auf diese Mega-Attraktionen können sich Besucher freuen

Riesen-Jubel bei Fans der Cranger Kirmes in Herne. Nach einer Absage im vergangenen Jahr soll eine der beliebtesten Attraktionen auf dem größten Volksfest in NRW zurückkehren. Die Rede ist vom Riesenrad „Bellevue“, deren Betreiber im vergangenen Jahr passen mussten (mehr hier).

Es soll nicht die einzige Rückkehr bei der Cranger Kirmes 2023 sein, berichtet die „WAZ“. Demnach können sich die Besucher noch auf ein anderes beliebtes Fahrgeschäft freuen, das viele Jahre auf dem Rummel in Herne-Crange nicht mehr zu sehen war.

Cranger Kirmes: Geheime Liste enthüllt

Noch ist es nicht offiziell. Erst im Laufe des Dienstags (16. Mai) wollen die Veranstalter alle Fahrgeschäfte der diesjährigen Ausgabe der Cranger Kirmes vorstellen. Die „WAZ“ hat allerdings Einblick in eine geheime Liste erhalten, auf der neben dem Riesenrad „Bellevue“ auch das Überschlagsfahrgeschäft „Airwolf – Sky Control“ stehen soll. Das Karussell ist vom Schausteller-Betrieb Thomas Weber im vergangenen Jahr komplett überarbeitet worden und soll die Besucher unter neuen Sound- und Pyroeffekten in jede erdenkliche Richtung komplett durchschütteln.

Daten und Fakten zur Cranger Kirmes 2023:

Datum: 3. bis 13. August

Motto: Es werde Crange

Stargast: Michelle

Das ist neu bei der Cranger Kirmes 2023

Besonderheit bei der Cranger Kirmes 2023: In diesem Jahr drehen sich die Karussells bereits zwei Stunden früher als gewohnt. So geht es am Eröffnungstag (Donnerstag, 3. August) bereits um 14 Uhr los. Am nächsten Tag ist dann die offizielle Eröffnungsfeier mit Stargast Michelle geplant.

Der Schlagerstar feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und wird mit Klassikern wie „Wer Liebe lebt“ ordentlich einheizen. „Die Gäste der Eröffnung der Cranger Kirmes dürfen sich auf einen mitreißenden Auftritt in der Cranger Festhalle freuen“, kündigte Oberbürgermeister Frank Dudda an. Moderator der Show wird Gitarrist, Comedian und Entertainer sein.