Cranger Kirmes 2020 endgültig abgesagt! Stadt Herne legt sich fest

Die Cranger Kirmes 2020 wird wegen der Corona-Pandemie nicht statffinden. Die Stadt Herne hat am Montag das endgültige Aus für die diesjährige Kirmes mitgeteilt.

„Nach vielen Diskussionen mit Experten und intensiven Gesprächen mit den Schaustellern hat die Stadt Herne entschieden, in diesem Jahr keine Cranger Kirmes zu veranstalten“, heißt es aus dem Rathaus. Auch im Herbst könne die Cranger Kirmes 2020 aus heutiger Sicht wegen der Pandemie nicht stattfinden.

Cranger Kirmes 2020 fällt aus – kein Nachholtermin in diesem Herbst

„Das ist wohl eine der schwersten Entscheidungen, die ich bisher in meiner Amtszeit treffen musste“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda. „Die

Cranger Kirmes bedeutet uns in Herne sehr viel. Sie spiegelt unsere Lebensfreude, ist Teil unserer Tradition und gehört zu unserem Selbstverständnis.“

Erstmals seit 1945 gibt es damit kein Volksfest in Crange. Die Cranger Kirmes ist nach der Düsseldorfer Rheinkirmes gemessen an den Besucherzahlen das zweitgrößte Volksfest in NRW.

In Deutschland sind bis zum 31. August sämtliche Großveranstaltungen untersagt. Die Stadt Herne hatte geprüft, ob die Cranger Kirmes 2020 im Herbst nageholt werden könnte. Doch die nach wie vor unsichere Lage, ob im Herbst eine Veranstaltung mit rund vier Millionen Besuchern durchgeführt werden darf, war letztlich entscheidend für die Absage, heißt es weiter.

Brückenprojekte für Schausteller

Neben der Cranger Kirmes sind bereits das Oktoberfest und die Canstatter Wasen abgesagt worden. „Nach den intensiven Prüfungen von Alternativterminen und Gesprächen über andere Kirmeskonzepte ist nun der Zeitpunkt gekommen, endgültig zu entscheiden“, erläutert der Oberbürgermeister.

Bitter ist die Absage des Volksfestes besonders für die Schausteller. Die Stadt Herne will mit ihnen nun „Brückenprojekte“ erarbeiten, damit sie in diesem Jahr nicht völlig ohne Einnahmequelle dastehen. In diesen Prozess wird auch die Herner Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einbezogen.

An elf Tagen zieht die Cranger Kirmes sonst jedes Jahr rund vier Millionen Besucher auf den elf Hektar großen Kirmesplatz am RheinHerne-Kanal. (jg)