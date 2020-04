Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Coronavirus: Verzweifelte Mutter aus NRW will ein letztes Mal zu todkrankem Sohn – doch die Ärzte lehnen ab

Hamm. Zur Eindämmung des Coronavirus gelten derzeit in Krankenhäusern strenge Regeln. Für Angehörige von Patienten ist die Lage mitunter dramatisch. Sie können ihren Liebsten selbst in den schwersten Stunden keinen Beistand leisten.

Das Besuchsverbot galt auch für eine Mutter aus Hamm (NRW). Das Coronavirus verhinderte, dass sie sich von ihrem todkranken Sohn verabschieden konnte. Darüber berichtet der „Westfälische Anzeiger“.

Coronavirus: Drama in Hamm – Mutter fleht Arzt an

Demnach ist Marianne Jansen (67) aus Hamm völlig aufgelöst. Ihr Sohn Thomas (†49) habe seit Ende März in der in der St.-Barbara-Klinik gelegen. Anfangs habe sie ihn noch besuchen können. Dann kam das Besuchsverbot wegen Corona.

++ Centro Oberhausen: Geschäfte geöffnet ++ Managerin verblüfft: „Wir hätten das nicht erwartet“ ++ Maskenpflicht-Problem in Laden ++

Am 6. April sei er nicht mehr ans Handy gegangen. Die 67-Jährige habe auf Station angerufen und eine Krankenpflegerin gebeten, ein Telefon ans Ohr ihres Sohnes zu halten. Der habe sich allerdings nicht mehr artikulieren können. „Da wusste ich, es ist schlimm. Ich habe gedacht, dass er stirbt“, sagt Marianne Jansen der Zeitung.

Sie habe einen Arzt angefleht, ihren Sohn besuchen zu dürfen - doch vergeblich. Man könne keine Ausnahme vom Besuchsverbot machen, melde sich aber, wenn sich sein Zustand verschlechtere.

Schreckliche Nachricht nach zwei Stunden

Zwei Stunden später die bittere Nachricht aus dem Krankenhaus. Thomas sei tot. „Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er allein gestorben ist“, sagt Jansen dem „Westfälischen Anzeiger“.

Marianne Jansen trauert: Ihr Sohn starb in völliger Isolation. (Symbolbild) Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

++ Coronavirus aktuell: Neue Krankschreibungs-Regel schockiert Ärzte – „Unverantwortlich!“ ++ Bayern führt Maskenpflicht ein ++

Sie wolle das Krankenhaus nicht angreifen, beteuert sie. „Aber ich will, dass die Leute wissen, dass sie so nicht mit Patienten umgehen können. Wo bleibt denn da die Menschlichkeit?“

So reagiert das Krankenhaus

Der Fall wirft Fragen auf, zumal der Gestorbene gar nicht an Covid-19 erkrankt war. Für solche Patienten ist ein Besuch in jedem Fall aus Ansteckungsgründen ausgeschlossen. Damit Angehörige Abschied nehmen können, habe die Barbaraklinik nach eigenen Angaben extra Tablets angeschafft.

++ Edeka: Filiale führt fragwürdiges Verfahren ein – wenn Kunden in Laden kommen, wird DAS heimlich mit ihnen gemacht ++

„Für unsere ärztlichen und pflegerischen Kolleginnen und Kollegen ist es immer wieder aufs Neue schwierig zu sehen, wie sehr die Angehörigen, aber vor allem die Patientinnen und Patienten darunter leiden, von ihren Lieben getrennt zu sein“, so eine Kliniksprecherin auf Nachfrage der Zeitung.

++ Gibt es neue Corona-Fälle? Wie reagieren die Behörden? HIER den Corona-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Wenn Patienten aus anderen Gründen im Sterben liegen, machen Krankenhäuser häufig eine Ausnahme beim Besuchsverbot. So auch die Barbaraklinik, beteuert die Klinik-Sprecherin. Warum es in diesem Fall nicht möglich war, ist unklar. Die Sprecherin verweist in dem konkreten Fall auf die ärztliche Schweigepflicht. (ak)