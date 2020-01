Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Coronavirus: Schrecklicher Verdacht in Siegen – Mann auf Isolierstation

Siegen. Nachdem am Dienstagabend der vierte Infizierte mit dem Coronavirus in Bayern bestätigt wurde, soll nun auch ein Mann aus Siegen sich angesteckt haben. Wie die „WAZ“ berichtet, soll der Mann in China gereist sein, er wird nun im Kreisklinikum Siegen behandelt.

„Ein Patient mit dem Verdacht auf Coronavirus wird seit diesem Dienstag im Kreisklinikum in Siegen behandelt“, bestätigte Thomas Tremmel, Leiter des Amtes für Rettungswesen, gegenüber der Zeitung. Der Mann war vor kurzem in China. Dort hat er sich möglicherweise infiziert. Weitere Details wollte Tremmel nicht nennen.

Coronavirus: Erster Verdachtsfall in NRW - Mann in Siegen infiziert?

Der Hausarzt des China-Reisenden soll den Verdacht auf das Corona-Virus an das Kreisgesundheitsamt gemeldet haben. Mit Grippe-Symptomen sei der Mann nun auf einer Isolierstation untergebracht.

Die Ärzte entnahmen dem Patienten Proben. Die werden im Berliner Charité analysiert. „In wenigen Tagen sollten wir Klarheit haben, ob der Patient infiziert ist oder nicht“, so Tremmel.

Coronavirus in China: Weitere Ansteckungen in Bayern - Webasto schließt Standort

Wie sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren können und wie Ärzte bei Verdacht reagieren, liest du bei der „WAZ“. (ldi)